Un testamento può garantire il futuro di un animale

Una mascota non può ereditare, ma il testamento può garantirle un futuro. La notaria María Cristina Buendía ha spiegato come includere un animale in un testamento e assicurare che i fondi destinati al suo benessere siano utilizzati correttamente. In Spagna, gli animali non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, non possono essere eredi. Tuttavia, è possibile lasciare una somma di denaro a una persona con la condizione che venga utilizzato per il loro benessere.

Una terza persona per garantire il rispetto del testamento

La notaria ha sottolineato l’importanza di designare una terza persona, imparziale, per controllare che i beneficiari rispettino le condizioni del testamento. Questa figura, come un veterinario di fiducia, dovrà verificare che i fondi siano utilizzati esclusivamente per il benessere dell’animale. Non può essere chi riceverà il denaro se il beneficiario principale non rispetta le condizioni, ha chiarito Buendía. Dal 2022, con la riforma che riconosce gli animali come esseri sensibili, il Codice Civile regola cosa accade alle mascotte quando il loro proprietario muore senza aver lasciato disposizioni specifiche. In questi casi, gli animali vengono consegnati ai beneficiari o ai legatari che li reclamano. Se nessuno si assume la responsabilità, la gestione può essere affidata a un terzo. La notaria ha sottolineato che prevedere tutte le eventualità è essenziale per evitare che l’animale rimanga in una situazione di incertezza.

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La legge e la responsabilità dei beneficiari

“Quando si assegna un destino concreto a una somma di denaro, è necessario prevedere cosa accade se il beneficiario non rispetta le condizioni”, ha aggiunto Buendía. Questo include chi riceverà il denaro in caso di mancato rispetto delle condizioni e chi dovrà verificare che l’obbligazione sia stata eseguita. La figura imparziale, come un veterinario, è cruciale per garantire che l’animale non venga abbandonato o maltrattato. La notaria ha sottolineato che il testamento è uno strumento indispensabile per assicurare il futuro di un animale. Nonostante non possa ereditare, un cane o un gatto può essere incluso in un testamento con specifiche condizioni. Questo permette di garantire che i fondi destinati al loro benessere siano utilizzati correttamente. Dejarlo tutto atado evita che l’animale cada in mani inadeguate, ha concluso Buendía.

Una mascota non può ereditare, ma può essere inclusa in un testamento.

È necessario designare una terza persona imparziale per controllare l’uso dei fondi.

La legge spagnola regola cosa accade agli animali in caso di mancanza di disposizioni.

La notaria ha sottolineato che il testamento non è solo un documento legale, ma un mezzo per proteggere gli animali. Con una pianificazione attenta, è possibile assicurare che un cane o un gatto ricevano il sostegno necessario anche dopo la morte del loro proprietario.