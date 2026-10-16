Borja Iglesias si ferma nuovamente per infortunio, perdendo dieci partite e non tornando in campo fino a dicembre. Il giocatore, che ha giocato solo 90 minuti questa stagione, ha subito una rotura miotendinosa al soleo della gamba sinistra. L’attaccante del Celta Vigo, considerato un elemento chiave per il tecnico Claudio Giráldez, non ha partecipato a nessuno dei dieci match ufficiali come titolare e ha visto il suo arrivo in squadra compromesso da una lesione subita poco dopo il ritorno dalle vacanze post Mondiale. La mancata disponibilità di Borja Iglesias si aggiunge a quella di altri giocatori come Miguel Román, Starfelt, Jones El-Abdellaoui e Pablo Durán, che non potranno giocare contro l’Alavés.

Un infortunio che interrompe un inizio di stagione difficile

Il Celta Vigo ha visto il suo attaccante principale, Borja Iglesias, fermarsi nuovamente per infortunio, un evento che ha reso il suo inizio di stagione estremamente complicato. Dopo aver ritirato le vacanze post Mondiale, il giocatore ha dovuto affrontare una lesione che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro partite e ora lo costringe a un periodo di sospensione di circa un mese e mezzo. La sua partecipazione in campo è limitata a poco più del 10% del tempo totale del team, un dato che mette in luce la gravità della situazione. La mancanza di Borja Iglesias ha messo a dura prova la squadra, che non ha potuto contare su un’arma decisiva per i primi match della stagione.

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La sua assenza ha limitato le opzioni offensive del team. Il giocatore, che è stato considerato un elemento chiave per la squadra, ha giocato solo in quattro partite e non è mai stato schierato come titolare. La sua assenza ha reso più difficile la costruzione del gioco e ha limitato le opzioni offensive del team. Inoltre, la sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori, come Miguel Román, Starfelt, Jones El-Abdellaoui e Pablo Durán, che non potranno giocare contro l’Alavés. Questo scenario ha reso la stagione iniziale del Celta Vigo un periodo di grandi difficoltà.

Un’assenza che colpisce la squadra e il tecnico

La mancanza di Borja Iglesias ha avuto un impatto significativo sul Celta Vigo, soprattutto per il tecnico Claudio Giráldez, che ha visto il suo attaccante principale non partecipare a quasi tutti i match ufficiali. Il giocatore, che è stato considerato un elemento chiave per la squadra, ha giocato solo in quattro partite e non è mai stato schierato come titolare. La sua assenza ha reso più complesso il lavoro di Giráldez, che ha dovuto trovare alternative per mantenere la competitività del team.

La sua assenza ha reso più complesso il lavoro del tecnico. La mancanza di un giocatore di livello elevato come Borja Iglesias ha messo a dura prova la squadra, che non ha potuto contare su un’arma decisiva per i primi match della stagione. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori, creando un’altra sfida per il Celta Vigo nel corso della stagione.

La situazione di Borja Iglesias rappresenta un problema non solo per la squadra, ma anche per il tecnico, che ha dovuto adattarsi a una mancanza di un’arma fondamentale. La sua assenza ha reso più complesso il lavoro di Giráldez, che ha dovuto trovare alternative per mantenere la competitività del team. La mancanza di un giocatore di livello elevato come Borja Iglesias ha messo a dura prova la squadra, che non ha potuto contare su un’arma decisiva per i primi match della stagione.