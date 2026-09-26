Borja Iglesias chiarisce l’enigma del suo tuit dopo la polemica

Borja Iglesias, giocatore del RC Celta, ha dovuto chiarire l’enigma del suo tuit dopo che aveva suscitato polemiche tra i suoi seguaci. Il giocatore ha spiegato che il messaggio era un motto dato da un gruppo di persone che scrivono storie inventate su altri. L’evento si è verificato il 25 settembre 2026, quando il calciatore ha pubblicato un messaggio enigmatico su X, che ha lasciato perplessi alcuni follower. Dopo la reazione, Iglesias ha pubblicato ulteriori messaggi per chiarire il significato del tuit.

Un tuit che ha suscitato curiosità e polemiche

Il tuit in questione, pubblicato il 25 settembre, recitava: “Los capillitas flipando con tanta subtrama #au”. Molti seguaci non hanno capito il significato o hanno interpretato male le parole, accusandolo di aver “recogido cable”, un termine che si riferisce a una pratica di raccolta di informazioni non autorizzata. Iglesias ha risposto con ironia, spiegando che si trattava di un motto dato da un gruppo di persone che scrivono storie inventate su altri.

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La spiegazione di Iglesias ha cercato di tranquillizzare i seguaci e smorzare le teorie.

Una spiegazione dettagliata per smorzare le teoriche

Per smorzare le teorie e le accuse, Iglesias ha pubblicato ulteriori messaggi. In uno di essi ha detto: “Hemos descubierto este mundo y por eso el tweet, no tengo ningún problema con nadie ni con nada”. In un altro, ha aggiunto: “No os pongáis nerviosos”, cercando di tranquillizzare i suoi seguaci. Inoltre, ha spiegato che aveva utilizzato le nove ore che avrebbe dormito per creare una granja di bot e costruire 200 risposte al tuit, in modo che i follower potessero credere alla sua spiegazione.

La sua spiegazione ha cercato di dare una chiara motivazione al messaggio iniziale.

Nonostante le spiegazioni, alcuni seguaci non si sono convinti e hanno continuato a fare domande. Per questo, Iglesias ha pubblicato un altro tuit molto più esplicito, in cui ha chiarito che il motto era stato dato da un gruppo di persone che scrivono storie inventate su altri. Questo ha aiutato a smorzare le teoriche e a dare una spiegazione chiara al messaggio iniziale. Borja Iglesias è noto per la sua intensa attività su social media, dove pubblica regolarmente messaggi che suscitano reazioni. Questo tuit è solo l’ultimo esempio di come il calciatore utilizza le piattaforme per interagire con i suoi seguaci. La sua spiegazione ha aiutato a chiarire il significato del messaggio, ma ha anche dimostrato come le reazioni dei follower possano essere molto diverse e spesso interpretate in modo diverso.