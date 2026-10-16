Frosinone-Sassuolo, in campo i giallorossi e l’Italia in classifica

La settima giornata del campionato di Serie A si apre con il match tra Frosinone e Sassuolo, in programma allo Stirpe. La formazione giallorossa, allenata da José Mourinho, si presenta con una difesa a quattro e un centrocampo a tre, mentre i neroverdi si schierano in un sistema 4-3-3. L’attenzione è rivolta anche al mondo azzurro, dove l’Italia si posiziona al nono posto del ranking UEFA stagionale, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Dopo due giorni di risultati non soddisfacenti in Champions League, le squadre italiane si concentrano su altre competizioni per recuperare posizioni.

Le probabili formazioni

Il Frosinone, con il tecnico José Mourinho, si presenta in campo con la formazione 4-2-3-1: Palmisani in porta, Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia in difesa, con Masini e Calò a centrocampo. In attacco, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze e Raimondo sono i giocatori a disposizione. Il Sassuolo, invece, si schiera in 4-3-3 con Muric in porta, Cinquegrano, Caleta Car, Odenthal e Doig in difesa, mentre Adzic, Matic e Thorstvedt compongono il centrocampo. In attacco, Berardi, S.Esposito e Laurienté sono i protagonisti.

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Prima dell’inizio del match, si registrano alcune condizioni di salute tra i giocatori. Koné ha subito una lesione di primo grado, non particolarmente significativa, e spera di tornare in campo con il Sassuolo prima della sosta. Paulo, invece, ha affaticato il gemello del polpaccio, ma si spera in un recupero entro la prossima settimana. Le condizioni di salute dei giocatori sono un aspetto cruciale per la preparazione della squadra.

La posizione dell’Italia in classifica

Dopo due giorni di risultati non soddisfacenti in Champions League, l’Italia ha recuperato posizioni nel ranking UEFA stagionale. Ora si trova al nono posto, raggiungendo la Francia a quota 5.214 punti. Davanti all’Italia figurano anche la Turchia, l’Azerbaigian e la Grecia. L’obiettivo per la squadra è di mantenere la posizione e migliorare ulteriormente nel ranking, grazie ai risultati ottenuti in Europa League e Conference League.

Il tecnico Gasperini ha commentato le situazioni degli infortunati in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di un recupero tempestivo. Inoltre, José Mourinho ha condiviso un messaggio su Instagram dedicato ai tifosi giallorossi, in cui ha espresso gratitudine per i momenti più belli della sua carriera, non solo per i gol o le vittorie, ma per le emozioni condivise con la squadra e i tifosi. Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Questo è il messaggio condiviso da Mourinho, che ha espresso gratitudine verso i tifosi giallorossi e la sua carriera. L’emozione e la gratitudine sono elementi chiave per il rapporto tra allenatore e squadra.