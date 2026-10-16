Carvajal annuncia: “Nunca renunciaré a España” dopo il Mondiale

Carvajal, nuovo giocatore del Getafe, ha espresso durante un’intervista la sua volontà di rimanere legato alla squadra nazionale spagnola. L’attaccante ha dichiarato: “Nunca renunciaré a España”, sottolineando il forte legame con il Paese e la sua passione per la maglia nazionale. L’annuncio arriva dopo che il calciatore ha partecipato al Mondiale come tifoso, senza perdere un solo incontro, e ha espresso emozioni intense per l’esperienza vissuta.

Un legame profondo con la Spagna

Carvajal ha rivelato di aver discusso con la moglie diverse volte sulla possibilità di tornare a giocare per la selezione spagnola, in caso di un ritorno al livello competitivo. “Yo creo que nunca diré que no volveré a vestir la camiseta de la selección”, ha affermato, sottolineando la sua determinazione a rimanere legato alla squadra nazionale. L’attaccante ha anche ricordato come abbia vissuto il Mondiale come un vero tifoso, senza mai perdere un incontro, e ha espresso il suo orgoglio per il Paese e per la sua nazionale.

Pubblicità

Un futuro in bilico tra club e nazionale

Nonostante la sua recente firma con il Getafe, Carvajal ha chiarito che non intende abbandonare la Spagna. “Nunca rechazaré volver a vestir esa camiseta”, ha aggiunto, mostrando una volontà di rimanere legato alla squadra nazionale. L’attaccante ha anche sottolineato che la sua passione per la maglia spagnola è inestimabile, e che il legame con il Paese è profondo e duraturo. La sua decisione di rimanere legato alla Spagna non è solo un atto di fedeltà, ma anche un segno di appartenenza a un Paese che lo ha visto crescere e raggiungere successi importanti. Carvajal ha espresso la sua soddisfazione per il Mondiale e ha riconosciuto il valore della squadra spagnola, che lo ha reso orgoglioso. La sua voce è stata chiara: non abbandonerà mai la Spagna, né la sua maglia, sebbene il futuro possa portarlo a giocare per un club diverso.

Carvajal ha espresso la sua volontà di rimanere legato alla Spagna.

Ha partecipato al Mondiale come tifoso, senza perdere un solo incontro.

Ha discusso con la moglie la possibilità di tornare a giocare per la nazionale.

Ha dichiarato: “Nunca renunciaré a España”.

La sua dichiarazione ha rafforzato l’immagine di un calciatore che non abbandona mai la sua patria, e che ha un forte legame con la squadra nazionale. Carvajal ha espresso la sua passione per la Spagna e per la maglia nazionale, mostrando una determinazione a non abbandonare mai il Paese che lo ha visto crescere e raggiungere successi importanti.