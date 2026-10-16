Emilio Delgado del Frente Amplio critica Podemos per “partita parallela” a danno della sinistra

Emilio Delgado, esponente del Frente Amplio, ha espresso netta disapprovazione nei confronti di Podemos, accusandolo di aver condotto una “partita parallela” a danno della collaborazione tra forze di sinistra. L’accusa, lanciata durante un’intervista al programma “La Hora” di La 1, si basa su una mancanza di lealtà e di coordinamento tra i partiti che dovrebbero lavorare insieme per rispondere al mandato delle basi e alle richieste della società. Delgado ha sottolineato come tali comportamenti stanno creando una distanza tra la popolazione e la politica di sinistra, che non risponde alle aspettative di libertà e diritti.

Una brecha enorme tra cittadini e sinistra

Delgado ha sottolineato come esista una “brecha enorme” tra la movimentazione sociale e la conversazione politica all’interno del fronte di sinistra. Secondo il politico, la gente è “volcata in strada” per chiedere maggiore libertà e diritti, mentre la sinistra non offre una risposta “edificante”. Questo divario, a suo avviso, ha reso il lavoro di sintesi tra i partiti più difficile e ha compromesso la coesione necessaria per presentare una proposta unitaria alle prossime elezioni.

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Un anno e mezzo di lavoro distrutto

Delgado ha ricordato come il Frente Amplio abbia investito un anno e mezzo per creare una piattaforma comune a sinistra del Partito Socialista, con l’obiettivo di offrire una sola lista alle elezioni del 29 novembre. Tuttavia, ha sottolineato, tali sforzi sono stati “dinamitati” da comportamenti individuali, come quelli di Podemos, che preferisce mantenere conversazioni bilaterali e condizionare il processo. “Lo che non sembra molto di recibo”, ha detto, “è che ci sia chi giochi una partita parallela a spalle degli altri e arrivi a accordi con altri partiti, come l’Esquerra Republicana di Catalunya.”

Il politico ha anche espresso preoccupazione per la mancanza di fiducia tra i partiti, che ha reso più complesso il lavoro di sintesi e di unità. La mancanza di lealtà ha danneggiato la collaborazione tra partiti. Delgado ha quindi chiesto una maggiore collaborazione e una maggiore coerenza tra le forze di sinistra, in modo da poter presentare una proposta unitaria e rispondere alle aspettative della società. La situazione politica a sinistra del PSOE vive momenti decisivi, segnati da un desiderio di riforma e da una crescente tensione tra i partiti. Delgado, con la sua critica, ha messo in luce le sfide che devono essere superate per costruire un fronte di sinistra più unito e rispondente alle esigenze dei cittadini.

La collaborazione tra partiti è fondamentale per rispondere al mandato delle basi.