L’Inter perde due giocatori chiave in 24 ore

L’Inter vive una settimana nera, con due nuovi infortuni che mettono a repentaglio la sua preparazione per la prossima fase del campionato. Dopo la sconfitta contro il Bruges in Champions League, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con l’uscita di due giocatori chiave: Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Entro poche ore, il tecnico ha ricevuto notizie preoccupanti che hanno ulteriormente complicato la situazione.

Un doppio colpo per la squadra

La sconfitta in Champions League ha già messo in chiaro le difficoltà del team, ma l’arrivo di due infortuni in così breve tempo ha reso la situazione ancora più critica. Lautaro Martinez, uno dei migliori attaccanti del club, è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, con tempi di recupero che lo vedranno tornare solo dopo la sosta di novembre. In poco tempo, però, si è aggiunto anche il caso di Pavard, che si è sottoposto a esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Pubblicità

Un risentimento agli adduttori della coscia destra ha reso necessario un intervento medico.

Secondo quanto emerso dagli esami strumentali, Pavard ha subito un risentimento agli adduttori della coscia destra. La diagnosi ha confermato la necessità di un periodo di riposo per permettere al giocatore di recuperare al meglio. La situazione ha lasciato il tecnico senza alternative immediate, soprattutto considerando che il calciatore è uno dei punti di forza della squadra in fase di attacco.

Un momento di crisi per il club

La sfortuna si aggiunge a una serie di problemi che hanno colpito l’Inter in questi mesi. Dopo i precedenti infortuni di Stones e Jones, la squadra si trova a dover affrontare un periodo di sosta senza due giocatori importanti. La mancanza di continuità in campo ha messo in evidenza le fragilità della squadra, soprattutto in un momento in cui la competizione si sta intensificando. Nonostante la situazione non sia delle più positive, il club ha espresso ottimismo per il recupero dei giocatori. I tempi di recupero sono ancora da definire, ma l’obiettivo è quello di far tornare entrambi al più presto. Per il momento, però, l’Inter dovrà fare i conti con una squadra ridotta e con un calendario sempre più fitto.

Lautaro Martinez: infortunio, recupero dopo la sosta di novembre

Benjamin Pavard: risentimento agli adduttori, esami effettuati

La settimana nera dell’Inter non sembra finire presto, ma il club continuerà a monitorare la situazione dei giocatori per cercare di riprendersi al più presto. La sconfitta in Champions e i due infortuni rappresentano un momento di riflessione per la squadra, che dovrà trovare nuove soluzioni per rimanere competitiva nel campionato.