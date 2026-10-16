Ferrari firma un talento spagnolo per la sua Academy

Daniel Mirón, 13 anni, è il nuovo talento spagnolo entrato nella Ferrari Drivers Academy, un passo importante verso la Formula 1. NATO in Olanda ma residente a Alicante, Mirón ha vinto il campionato di Spagna di karting e si è distinto come subcampione di Europa e campione della Champions of the Future nella categoria Junior. La scuderia italiana ha annunciato l’ingaggio del giovane, che ha espresso entusiasmo per l’opportunità di formarsi in un ambiente di alto livello. Entrare in ‘Scuderia’ Ferrari è un sogno che ogni piloto ha in un momento della sua carriera, ha dichiarato Mirón nel comunicato ufficiale.

Un percorso verso la Formula 1

Il percorso di Mirón, che ha già vinto titoli importanti nel karting, rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alla Formula 1. Per me, questo è un’opportunità enorme e, allo stesso tempo, una responsabilità, ha sottolineato il giovane. L’obiettivo di Mirón è chiaro: raggiungere la massima categoria. La Ferrari, attraverso la sua Academy, offre una struttura dedicata per formare i migliori talenti del motorsport. L’ingaggio di Mirón si inserisce in un contesto di movimenti significativi all’interno della scuderia, con nomi come Rafael Cámara che si trasferirà a Haas F1 dopo aver lottato per il titolo di F2.

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Altri movimenti nella scuderia

La Ferrari ha annunciato diversi cambiamenti nella sua Academy, con nuovi arrivi e partenze. Tra i nuovi piloti, si segnala l’ingresso di Noah Baglin e Filippo Sala, che passeranno dai karts ai monoplazas. Al contrario, alcuni piloti, come Rafael Cámara, lasciano la scuderia per proseguire la carriera in altre squadre. La danese Alba Larsen rimarrà invece nella Academy, mentre altri talenti si sposteranno in categorie inferiori, come F2, F3 e F4. Questi spostamenti riflettono la strategia della scuderia per creare una rete di talenti in crescita, con l’obiettivo di portarli alla Formula 1.

La scuderia Ferrari ha anche annunciato i piani per l’Academy del 2027, con nuove incorporazioni e borse di studio per i migliori talenti. Mirón, con la sua esperienza e la sua determinazione, rappresenta un esempio di come i giovani possano raggiungere traguardi ambiziosi nel motorsport. La sua storia, iniziata con il karting e ora iniziata con la Ferrari, è un’indicazione del potenziale che la scuderia sta investendo nel futuro del motorsport. Con l’ingaggio di Mirón, la Ferrari conferma il suo impegno a formare i migliori piloti del mondo. La sua carriera, ancora in fase iniziale, potrebbe presto diventare un modello per altri giovani talenti. La scuderia, attraverso la sua Academy, continua a costruire una base solida per il futuro della Formula 1, con Mirón come uno dei protagonisti di questa nuova generazione.