Millennium Expo a Roma: weekend dedicato a auto e moto d’epoca

Da sabato 17 a domenica 18 ottobre, l’Ippodromo Capannelle di Roma ospita la 43ª edizione di Millennium Expo, un evento dedicato a veicoli storici, ricambi, accessori per auto e moto, modellismo d’epoca e memorabilia. L’evento si svolge all’interno del Parco di Capannelle, tra aree coperte e scoperte, con spazi dedicati a club e espositori. L’ingresso è aperto dalle 9.00 alle 17.30, in via Appia Nuova 1245, a Roma.

Un weekend ricco di ricorrenze e iniziative speciali

Il weekend è segnato da numerose celebrazioni e iniziative dedicate al mondo delle auto e moto d’epoca. Tra i temi principali figura il 120° anniversario del marchio Lancia, con un Concorso di Eleganza monomarca riservato a dodici vetture, tra gli anni Trenta e gli anni Novanta. Tra le auto presenti figurano modelli come Astura e Appia, la Gamma, che compie 50 anni quest’anno, e la Thema Ferrari. L’evento offre anche l’opportunità di ammirare vetture d’epoca e di partecipare a convegni e seminari organizzati da esperti del settore.

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La ricorrenza del 80° anniversario della Vespa è un altro aspetto di rilievo. Piaggio Vespa festeggia gli 80 anni con il Vespa Village, un’area dedicata allo scooter, e con una sfilata delle versioni più rappresentative dal 1946 a oggi. Tra le iniziative, spicca la sfilata di Marilyn 100, iniziativa per il centenario della nascita di Marilyn Monroe, che si svolge a bordo di Vespa. L’evento offre anche l’opportunità di visitare l’Heritage Motorcycle District, uno spazio dedicato al moto ciclismo storico, con la partecipazione di marchi come Moto Guzzi, Ducati, MV Agusta e Honda.

Eventi e attività per appassionati e visitatori

La mostra fotografica Millennium Story ripercorre le 43 edizioni della manifestazione e si affianca alla ricorrenza dei 100 anni dell’ippodromo. Nel Club House è in programma un seminario con la scuola di restauro e Motostoria, a cui partecipano esperti del settore. Per i club federati è rinnovata la convenzione che prevede il parcheggio gratuito riservato all’interno della mostra per i proprietari di veicoli d’epoca.

Millennium Expo rappresenta un’occasione unica per appassionati e curiosi, con un mix di mostre, convegni, sfilate e attività dedicate al patrimonio storico delle auto e moto. L’evento si svolge in un contesto di grande interesse, con un’attenzione particolare alle ricorrenze e alle tradizioni del settore automobilistico. La manifestazione si distingue per la sua capacità di unire passato e presente, offrendo un’esperienza completa per chi ama la storia e la cultura delle auto e moto. L’organizzazione ha previsto spazi dedicati a club, espositori e visitatori, garantendo un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Orario: 9.00 – 17.30

Indirizzo: via Appia Nuova 1245, Roma

Informazioni: millenniumexpo.it