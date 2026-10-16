Woltemade e Kolo Muani: la coppia che segna e si prepara alla prossima sfida

Due gol, due giocatori, una vittoria. Woltemade e Kolo Muani, i due attaccanti della Juventus, hanno messo in mostra la loro efficacia contro il Celta Vigo, portando i bianconeri al successo al Balaidos. La coppia, definita dagli stessi giocatori come “i gemelli del gol”, ha dimostrato di essere in grado di creare e concretizzare occasioni, anche se la partita ha visto un inizio difficile per i padroni di casa. La reazione nel secondo tempo, guidata da entrambi, ha portato alla vittoria e ha rafforzato la fiducia nel loro rapporto.

Una partnership in crescita

Woltemade ha espresso soddisfazione per la sua rete e per la collaborazione con Kolo Muani, che ha segnato il suo secondo gol consecutivo in bianconero. “Siamo pronti per affrontare la prossima partita, siamo professionisti”, ha detto il tedesco, rafforzando l’idea che la coppia possa diventare un punto di forza per la squadra. Kolo Muani, invece, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Siamo contenti per il gol e per Woltemade, lavora tanto e ha segnato un bel gol. Dobbiamo continuare così”, ha dichiarato il francese, che si è già messo in mostra con tre reti e due assist in tutte le competizioni.

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La strategia di Spalletti

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha iniziato a mettere i due attaccanti al centro del gioco, cercando di sfruttare la loro capacità di creare spazi e di segnare. L’impressione è che Spalletti stia lentamente riuscendo a metterli al centro del gioco, nella speranza che possano presto cominciare a incidere di più anche in campionato. La scelta di giocare con due punte potrebbe essere una strategia per mettere in difficoltà le difese avversarie, che devono concentrarsi su un solo attaccante.

Woltemade ha espresso fiducia nel lavoro del tecnico: “Ho fiducia del mio allenatore, penso che ogni scelta che farà sarà quella giusta”. Kolo Muani, invece, ha sottolineato l’importanza del loro rapporto: “Siamo buoni giocatori, possiamo fare bene sia insieme che da soli. La decisione spetta al tecnico, continuare a fare gol non potrà che aiutarci”. La loro collaborazione sembra essere un elemento chiave per la Juventus, che dovrà affrontare la prossima sfida in Serie A senza tempo per festeggiare.

Con due gol in due partite, Woltemade si conferma come un bomber in crescita, mentre Kolo Muani si appresta a raggiungere numeri importanti. La loro partnership, se ben gestita, potrebbe diventare un punto di forza per la squadra. “Siamo pronti per affrontare la prossima partita, siamo professionisti”, ha ripetuto Woltemade, mostrando la determinazione della squadra a non fermarsi dopo la vittoria. La Juventus, con i due attaccanti in forma, ha un’arma in più per affrontare le prossime sfide, anche se il cammino non sarà facile.

Woltemade: 2 gol in 2 partite, conferma il ruolo di bomber in Europa League

Kolo Muani: 3 gol e 2 assist in tutte le competizioni, in crescita

La coppia si prepara alla prossima partita in Serie A