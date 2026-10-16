Porsche Mission S: il superdeportivo che va oltre il 911

Porsche ha presentato il Mission S, un superdeportivo che mira al futuro ma si ispira al passato, cercando di andare oltre il 911. Il modello, presentato a New York, rappresenta un passo avanti nella strategia della casa tedesca, che punta a creare una nuova famiglia di superdeportivi più esclusivi e tecnologicamente avanzati. Il Mission S non è solo un prototipo, ma anticipa un progetto che potrebbe portare a una serie di modelli con motori centrali, un’innovazione rara nel settore automobilistico.

Design ispirato alla storia

Il Mission S è un esempio di come Porsche riesca a unire il passato al futuro. Il design del veicolo richiama modelli iconici come il 911 GT1, il 959 e il 917, ma senza cadere in una estetica retro. La carrozzeria è bassa e aerodinamica, con linee che evocano il 550 Spyder, mentre la parte posteriore richiama il 959. L’allestimento è stato scelto per ricordare una fotografia storica del 550 Spyder, ripresa a New York nel 1953, un dettaglio che sottolinea l’importanza del luogo nella presentazione. Il design del Mission S non si limita a riferimenti estetici, ma incorpora soluzioni aerodinamiche moderne, come un alerone posteriore attivo che si integra nella carrozzeria quando non è necessario. Questo elemento, insieme a una silhouette che ricorda il 911 GT1, conferma l’attenzione alla performance e alla tradizione.

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Un interno senza schermi

Se l’esterno è ispirato al passato, l’interno del Mission S è un’esperienza completamente diversa. Nonostante l’industria automobilistica tenda a integrare sempre più schermi, Porsche ha scelto un approccio opposto. L’abitacolo è privo di grandi schermi, con cinque strumenti circolari disposti in modo classico, simile a quelli dei modelli storici.

La chiave di accensione, posizionata a sinistra del volante, è un dettaglio che rimane fedele alla tradizione.

Il telefono mobile è integrato tramite un supporto retrattile compatibile con MagSafe, collegato all’app My Porsche. Questa soluzione mira a ridurre le distrazioni e a far tornare al centro il conducente, un’idea in contrasto con i modelli più recenti della casa, come il Cayenne Electric. L’intero ambiente è progettato per offrire un’esperienza di guida più diretta e coinvolgente. Il Mission S non è solo un modello, ma un progetto che potrebbe segnare una svolta per Porsche. La casa tedesca sta sviluppando una nuova piattaforma per superdeportivi con motore centrale, che potrebbe portare a una famiglia di modelli più esclusivi rispetto al 911. Questo approccio permetterebbe a Porsche di evolvere senza abbandonare le radici storiche del brand.

Il prezzo di partenza del Mission S potrebbe raggiungere i 500.000 euro, un costo che riflette l’ambizione di creare un’auto di alto livello, destinata a un pubblico selezionato. Il progetto, interno al nome S1, è parte di una strategia aziendale più ampia, denominata Sportwagenschmiede ’35, che mira a ridurre la complessità della gamma e a concentrarsi su modelli di alto valore. Il Mission S rappresenta un passo importante verso questa nuova direzione, unendo innovazione, design e tradizione in un unico modello. La strada per il lancio definitivo è ancora lunga, ma il prototipo ha già suscitato interesse e attenzione nel settore automobilistico.