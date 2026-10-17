Angelo Binaghi: Spera in una migliore salute per Sinner e compagni nel 2027

Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha espresso speranze per una migliore salute dei principali tennisti italiani nel 2027, tra cui Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Paolini. Dopo un periodo di difficoltà legate a infortuni, il presidente ha sottolineato l’importanza di un recupero completo per affrontare al meglio la stagione futura. La quarta Coppa Davis, in programma a Bologna, è vista come un traguardo ambizioso ma non irraggiungibile.

Salute e performance: un tema centrale

Binaghi ha rilevato come la seconda parte dell’anno sia stata segnata da problemi fisici, che hanno limitato la forma di alcuni giocatori chiave. Sinner, in particolare, ha dovuto affrontare un problema al ginocchio, che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. “Purtroppo la seconda parte dell’anno è stata tormentata”, ha detto Binaghi, sottolineando come la salute dei tennisti italiani sia un fattore cruciale per la competitività.

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La Coppa Davis: un obiettivo da raggiungere

Il presidente ha anche commentato la prossima Coppa Davis, in programma a Bologna dal 25 al 29 novembre. “Vincere la quarta Davis consecutiva sarebbe quasi esagerato, ma ci proveremo”, ha dichiarato Binaghi. L’obiettivo, pur ambizioso, richiede un gruppo di giocatori in forma e in salute. Il capitano Filippo Volandri dovrà scegliere i migliori atleti per affrontare la competizione, tenendo conto delle prestazioni degli ultimi tornei. La stagione degli italiani si è dimostrata un po’ sottotono, con risultati non all’altezza delle aspettative. Tuttavia, Binaghi ha espresso fiducia nel futuro, sperando che i giocatori possano recuperare e tornare a livelli elevati. “Dopo le ATP Finals e la Coppa Davis la stagione finirà e ci sarà tempo per recuperare”, ha concluso il presidente, sottolineando l’importanza di un periodo di riposo per permettere ai tennisti di tornare al top.

Intanto, nel circuito ATP, Federico Cinà e Andrea Guerrieri hanno vinto a Bruxelles, ottenendo il pass per il turno decisivo delle qualificazioni al torneo ATP 250. I due tennisti, rispettivamente numero 147 e 165 del ranking, hanno dimostrato una buona forma, superando avversari di alto livello. Cinà ha vinto in due set contro Joel Schwaerzler, mentre Guerrieri ha vinto in due set contro Kasnikowski. La prossima sfida per Cinà sarà contro Remy Bertola, mentre per Guerrieri si profila un match contro Martin Damm. La stagione del tennis italiano, pur segnata da alcuni momenti di difficoltà, mostra segni di ripresa. La Federtennis, attraverso Binaghi, continua a monitorare la salute e le prestazioni dei giocatori, con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione. La Coppa Davis rappresenta un test importante per valutare il livello della squadra e per stabilire le basi per il futuro.

Angelo Binaghi spera in una migliore salute per Sinner e compagni nel 2027

La quarta Coppa Davis è vista come un traguardo ambizioso

Federico Cinà e Andrea Guerrieri vincono a Bruxelles

La stagione del tennis italiano, pur segnata da alcuni momenti di difficoltà, mostra segni di ripresa. La Federtennis, attraverso Binaghi, continua a monitorare la salute e le prestazioni dei giocatori, con l’obiettivo di preparare al meglio la prossima stagione. La Coppa Davis rappresenta un test importante per valutare il livello della squadra e per stabilire le basi per il futuro.