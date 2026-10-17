Rapallo Pallanuoto sorprende a Ostia, liguri in testa alla classifica con l’Orizzonte

La Serie A1 femminile 2026-2027 ha visto un altro importante risultato nella terza giornata, con il Rapallo Pallanuoto che ha sorpreso l’Ekipe Orizzonte nel big match di Ostia. La partita, disputata al Polo Natatorio Frecciarossa, si è rivelata un duello punto a punto, risolto in volata dalle liguri che si sono imposte 15-14. Il Rapallo, guidato da un’ottima prestazione di Bartocci, ha chiuso la giornata al primo posto della classifica, in compagnia dell’Orizzonte.

Un match equilibrato e deciso all’ultimo minuto

La partita tra Rapallo Pallanuoto e Ekipe Orizzonte ha visto un’azione intensa e ben giocata da entrambe le formazioni. All’inizio dell’ultimo parziale, la squadra ospite ha provato a prendere il controllo della contesa grazie alla doppietta di Cabona, ma le liguri hanno risposto colpo su colpo, mantenendo il vantaggio. Il match è stato risolto da un rigore trasformato da Bartocci, top scorer della contesa con un poker, a poco più di un minuto dalla fine.

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La classifica si conferma in equilibrio

Dopo la terza giornata, la classifica della Serie A1 femminile si presenta con due squadre in testa: l’Ekipe Orizzonte e il Rapallo Pallanuoto, entrambe a 9 punti. La squadra ligura, però, ha dimostrato di essere in grado di sorprendere anche le formazioni più forti, come l’Orizzonte, con cui giocherà mercoledì nello scontro diretto. Al momento, la classifica vede anche SIS Roma a 6 punti, mentre Pallanuoto Trieste e Sori Pool Beach si mantengono a 6 e 5 punti rispettivamente.

La vittoria del Rapallo ha anche visto un’ottima prestazione del duo Giustini-McDowall, autori di nove gol in due partite. La squadra, in calottina scura, ha dimostrato di avere una forte capacità di reazione e di mantenere il controllo del gioco anche nei momenti più difficili.

Altri risultati interessanti nella giornata

L’Ekipe Orizzonte ha sconfitto la Nautilus Civitavecchia 17-6, grazie a un devastante 6-1 nei primi otto minuti.

La Pallanuoto Trieste ha vinto 20-10 contro il Plebiscito Padova, con un’ottima prestazione delle ragazze allenate da Paolo Zizza.

Il Sori Pool Beach ha superato l’AGN Energia Bogliasco 15-9, grazie a un’ottima prestazione in trasferta.

La Vela Ancona ha vinto 10-9 contro la Lazio Nuoto, con un rigore trasformato da Bartocci.

La Serie A1 femminile 2026-2027 si mostra sempre più interessante, con squadre in lotta per la vittoria e risultati sorprendenti. Il Rapallo Pallanuoto, con la sua vittoria a Ostia, si conferma come una delle squadre più competitive del campionato. La prossima giornata promette di essere altrettanto emozionante, con scontri diretti e partite in bilico.

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