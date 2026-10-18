Tara Dragas trascina l’Udinese in Serie A1, Sofia Raffaeli ai box per operazione

La ginnastica ritmica ha visto un momento di eccellenza con l’Udinese che si è imposta in Serie A1, grazie al talento di Tara Dragas. La squadra friulana ha ottenuto un punteggio di 109.900, guidata da una splendida performance della sua atleta, che ha segnato 29.050 al cerchio e 29.050 alle clavette. L’evento si è svolto a Terni, dove la squadra ha dominato la competizione, superando squadre di alto livello come la Forza e Coraggio Milano e la Polimnia Ritmica Romana. La vittoria dell’Udinese ha segnato un momento importante per la stagione 2026.

La forza di Tara Dragas e la sfortuna di Sofia Raffaeli

La vittoria dell’Udinese è stata resa possibile grazie al contributo di Tara Dragas, una delle grandi stelle della ginnastica ritmica italiana. La sua performance ha rappresentato un punto di riferimento per la squadra, che ha visto supporto anche da Isabelle Tavano, Adele Asquini e Gaia Zurlo. Tuttavia, la stagione non è stata priva di sfide. Sofia Raffaeli, bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale individuale, è rimasta ai box a causa di un’operazione programmata in chiusura della stagione. La sua assenza ha reso più difficile la partecipazione della squadra Raffaella Motto Viareggio, che ha chiuso in ottava piazza.

Pubblicità

La situazione della Ritmica Fabriano e le conseguenze

Un altro aspetto di rilievo nel campionato è la squalifica della Ritmica Fabriano, che non ha potuto iscriversi al torneo. La Federginnastica ha sanzionato la storica società marchigiana con la cessazione temporanea dei diritti federali per 12 mesi, a causa di rimborsi spese indebitamente percepiti. Questa decisione ha ridotto il numero di squadre partecipanti al campionato, portandolo a undici. La squalifica ha colpito anche la squadra per cui è tesserata Sofia Raffaeli, che ha dovuto rimanere fuori dalle gare per motivi di salute.

La ginnastica ritmica ha visto anche un momento di successo per Roberta Marzani, che ha vinto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. La sua prestazione ha coinciso con un’altra importante vittoria, quella della squadra Santuccio, che ha conquistato il podio. Questi risultati segnano un momento di crescita per la disciplina, nonostante le sfide interne e le assenze di atlete chiave. La Serie A1 si sta dimostrando un campionato intenso, con squadre che si contendono posizioni di prestigio. L’Udinese, grazie a Tara Dragas, ha dato un segnale di forza, mentre la situazione di Sofia Raffaeli e la squalifica della Ritmica Fabriano rimangono un’altra sfida da affrontare. La stagione 2026 si sta sviluppando con momenti di eccellenza e di difficoltà, ma la ginnastica ritmica italiana continua a mostrare una forte presenza sul podio internazionale.