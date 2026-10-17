Cathrine Laudrup-Dufour vince la prima tappa della Dressage World Cup di Herning

Cathrine Laudrup-Dufour ha vinto la prima tappa della Dressage World Cup di Herning, conquistando il bottino pieno con un punteggio di 90.000. La danese, classe 1992, si è piazzata al primo posto nel concorso del Freestyle, precedendo l’olandese Marieke van der Putten e la svedese Maria Von Essen. La gara, disputata sabato 17 ottobre, ha visto partecipare complessivamente 14 binomi, senza la presenza di squadre italiane. La vittoria di Laudrup-Dufour segna l’inizio della stagione 2026-2027 della World Cup di dressage, con la danese “padrona di casa” che ha vinto sia la gara del Grand Prix che quella del Freestyle.

Un successo in casa per la danese

La vittoria di Cathrine Laudrup-Dufour a Herning rappresenta un ulteriore successo per la danese, che ha dimostrato la sua padronanza in sella al suo Mount St John Freestyle. Con un punteggio di 90.000, la campionessa ha superato le avversarie, tra cui l’olandese Marieke van der Putten, seconda con 86.235 punti, e la svedese Maria Von Essen, terza con 81.475. La gara ha visto la partecipazione di 14 binomi, senza la presenza di squadre italiane, un dato che ha reso il concorso ancora più competitivo. La vittoria di Laudrup-Dufour conferma la sua posizione di leader nella Western European League della FEI World Cup di dressage.

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La stagione 2026-2027 inizia con un botto

La vittoria di Cathrine Laudrup-Dufour segna l’inizio della stagione 2026-2027 della World Cup di dressage, con la danese che ha conquistato entrambe le gare del weekend a Herning. La sua prestazione ha suscitato apprezzamenti e attenzione, non solo per il punteggio ottenuto, ma anche per la sua capacità di mantenere un livello elevato di performance. La prossima tappa della World Cup di dressage è fissata per fine mese a Lione, dove i binomi si sfideranno prima il 29 ottobre per il Grand Prix e il 30 per il Freestyle. La danese, che ha già vinto in passato, sembra pronta a proseguire la sua striscia di successi.

La gara di Herning ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con la danese che ha dimostrato di essere al top della forma. La sua vittoria ha rappresentato un momento di orgoglio per la sua nazionalità, nonostante la mancanza di rappresentanti italiani. La prossima sfida per Laudrup-Dufour sarà a Lione, dove cercherà di mantenere il vantaggio acquisito nella prima tappa della stagione. La sua performance ha confermato la sua posizione di leader nella Western European League, con un futuro pieno di prospettive.

La vittoria di Cathrine Laudrup-Dufour a Herning è un risultato che ha suscitato interesse nel mondo dell’equitazione. La sua capacità di ottenere un punteggio così alto nel Freestyle ha messo in mostra la sua abilità e la sua concentrazione. La prossima tappa della World Cup di dressage, fissata per fine mese a Lione, sarà un’altra prova importante per la danese, che cercherà di mantenere il bottino pieno. La sua performance a Herning ha confermato la sua posizione di leader nella Western European League.