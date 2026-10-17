Roma-Genoa in diretta su DAZN e Sky, Svilar in recupero

Roma-Genoa, la settima giornata di Serie A, si disputerà oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, con abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. Il match, che vedrà la Roma di Gasperini affrontare il Genoa di De Rossi, si terrà sotto la guida del direttore di gara Abisso della sezione di Palermo. La squadra giallorossa, priva del portiere titolare Svilar, dovrà fare a meno di Gollini fino alla pausa per le nazionali di novembre.

La situazione di Svilar e il recupero

Il portiere della Roma, Mile Svilar, continua il suo percorso di recupero dopo la frattura al quinto dito del piede, subita durante un tuffo in allenamento a Trigoria. L’infortunio, descritto come frattura da stress non scomposta, richiederà almeno un mese di guarigione. L’ortopedico Alessandro Piperno ha spiegato che la lesione, causata da un sovraccarico dell’osso, comporta un’interruzione parziale del segmento, senza rischio di scomposizione. Questo favorisce una guarigione più rapida e una piena ripresa della prestazione atletica. Nonostante l’assenza, Svilar ha continuato a lavorare in palestra, con un video pubblicato su Instagram che mostra il portiere in allenamento. L’aggiornamento arriva nel giorno della partita, in cui Svilar sarà costretto a seguire da fuori, mentre prosegue senza pause il suo percorso verso il rientro tra i pali. I tifosi, con fiducia, seguono il suo recupero, supportati da un video in palestra che fa ben sperare.

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Le formazioni e le condizioni delle squadre

La Roma, senza Svilar, si presenterà con Gollini in porta. La formazione di Gasperini, in attacco, vedrà la presenza di El Shaarawy e Robinho, mentre in difesa saranno impegnati Balerdi, Ndicka e Hermoso. A disposizione del tecnico ci sono giocatori come Vasquez, De Marzi e Pellegrini. Al contrario, il Genoa, allenato da De Rossi, dovrà fare a meno di alcuni giocatori indisponibili, tra cui Colombo, Ehizibue e Meichtry. A disposizione ci sono Stolz, Sommariva e Klisys, mentre in porta sarà in campo Bijlow.

La Roma, che ha affrontato e affronterà 9 partite in 27 giorni senza il portiere titolare, dovrà gestire un calendario fitto. La mancanza di Svilar potrebbe influire sulle prestazioni in porta, ma la squadra si prepara per affrontare il Genoa con la consapevolezza di dover recuperare dopo due risultati non soddisfacenti. La partita, in programma alle ore 20:45, sarà seguita in diretta su DAZN e Sky Sport, con streaming disponibile su diverse piattaforme.

La sfida tra Roma e Genoa rappresenta un’altra prova per la squadra giallorossa, che cerca di tornare al successo dopo il pareggio col Como e la sconfitta con il Real Madrid. Per il Genoa, invece, si tratta di dare continuità al successo ottenuto contro la Fiorentina. Il match, in programma oggi, sarà un test importante per entrambe le squadre, con un’attenzione particolare al ruolo del portiere, che potrebbe influire sul risultato finale.