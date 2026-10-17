Choupenitch vince a Takamatsu, Azzurri esclusi dagli ottavi

A Takamatsu, in Giappone, si è conclusa una giornata di scherma con un risultato a dir poco disastroso per la squadra azzurra. Il ceco Alexander Choupenitch, oro iridato la scorsa estate, ha vinto la finale della Coppa del Mondo con un margine impressionante, battendo il francese Maxime Pauty per 15-4. Il risultato ha confermato la sua eccellenza, con Choupenitch che salita sul podio per la seconda volta in carriera in Giappone. Al terzo posto si sono classificati il giapponese Toshiya Sato e il brasiliano Guilherme Toldo, sconfitti rispettivamente da Choupenitch e da Pauty in semifinale.

La sconfitta di Martini e Lombardi

Per l’Italia, la giornata è stata segnata da un’uscita anticipata dagli ottavi di finale. Tommaso Martini, dopo un’ottima prestazione nei sedicesimi di finale contro il connazionale Edoardo Luperi (15-13), ha visto il suo cammino interrotto al primo turno da Nick Itkin, un americano che lo ha sconfitto per 15-8. Giulio Lombardi, invece, ha perso contro Guilherme Toldo per 15-12. Entrambi i giocatori si sono fermati agli ottavi, con un risultato che non ha lasciato spazio a speranze di proseguire nel torneo.

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Non solo Martini e Lombardi hanno visto interrompere la loro corsa, ma anche altri atleti azzurri hanno subito sconfitte decisive. Tommaso Marini, ad esempio, è stato sconfitto al primo turno dal russo Grigoriy Semenyuk per 15-7. Anche Filippo Macchi ha visto il suo percorso interrotto, sconfitto per 15-13 dal belga Stef De Greef. La sconfitta di Martini e Lombardi ha segnato la fine della loro partecipazione al torneo.

Un’altra giornata difficile per l’Italia

La squadra azzurra, pur avendo avuto alcuni momenti di brillantezza, non è riuscita a superare le prime fasi del torneo. La mancanza di continuità e la forte concorrenza internazionale hanno messo in evidenza le difficoltà del team. Il risultato, purtroppo, conferma che la squadra non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale, un traguardo che sembra sempre più lontano. La Coppa del Mondo di scherma 2026-2027 continua a regalare emozioni e sorprese, con il ceco Choupenitch che si conferma uno dei migliori del momento. Per l’Italia, invece, la giornata è stata una lezione di come la concorrenza internazionale possa mettere a dura prova anche i migliori atleti. La squadra dovrà riflettere e migliorare per poter competere a livello mondiale.

Choupenitch vince a Takamatsu

Azzurri non oltre gli ottavi

Martini e Lombardi eliminati

La giornata ha visto anche la sconfitta di Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, che sono stati sconfitti rispettivamente dai francesi Wallerand Roger e Maxime Pauty per 15-14. La squadra azzurra, pur avendo avuto alcuni momenti di brillantezza, non è riuscita a superare le prime fasi del torneo. La mancanza di continuità e la forte concorrenza internazionale hanno messo in evidenza le difficoltà del team.