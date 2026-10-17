Mantova-Palermo, diretta Serie B: il match tra Modesto e Inzaghi in diretta

Alle 17:15 si è aperto il match tra Mantova e Palermo, in diretta al stadio Martelli di Mantova. La sfida, tra i due top club della Serie B, ha visto i biancorossi di Modesto affrontare i rosanero di Filippo Inzaghi, entrambi imbattuti in campionato. La partita, inizialmente equilibrata, ha visto un primo tempo senza gol, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La formazione del Mantova, schierata in 3-4-2-1, ha visto il portiere Bardi in azione, mentre per il Palermo, in 4-2-3-1, il portiere Perin ha garantito la parata decisiva. La partita ha visto diversi episodi di interesse, tra cui un bel duello tra Ruocco e Bani, che ha portato a una punizione per il Palermo. Il primo tempo si è concluso senza reti, con il risultato di 0-0.

Le formazioni e le scelte degli allenatori

Il Mantova, allenato da Modesto, ha schierato una difesa a tre con Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini a centrocampo, mentre in attacco hanno giocato Bragantini, Ilie e Ruocco. Per il Palermo, allenato da Filippo Inzaghi, la difesa è stata composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, con Segre e Ranocchia a centrocampo e Vavassori, Palumbo e Johnsen in attacco. Le scelte tecniche degli allenatori hanno visto entrambe le squadre giocare con un sistema di gioco molto attento, cercando di controllare il centrocampo e limitare gli spazi agli avversari.

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La partita ha visto diversi episodi di tensione, tra cui un bel duello tra Ruocco e Bani. A circa 30′ del primo tempo, un bel duello tra Ruocco e Bani ha portato a una punizione per il Palermo, ma non è arrivata la rete. A 35′, Palumbo ha superato Benaissa e ha provato a crossare, ma Kouda ha intercettato la palla. Nel secondo tempo, il Palermo ha visto un cambio di gioco con l’ingresso di Hernani, mentre il Mantova ha visto entrare Longonda al posto di Del Longo.

Episodi di interesse e cambi di gioco

A 77′, il Palermo ha effettuato due cambi, con l’ingresso di Hernani e Gabrielloni, mentre il Mantova ha visto entrare Gliozzi e Cajazzo. La partita ha visto diversi episodi di interesse, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. La partita ha visto anche un momento di tensione a causa di un errore di Ruocco, che ha sprecato un’occasione importante.

Il Palermo ha segnato il primo gol grazie a un contropiede magistrale di Segre. A 60′, un’azione di contropiede del Palermo ha portato a un gol di Segre, che ha messo in vantaggio i rosanero. La rete è arrivata dopo un contropiede magistrale, con Segre che ha spinto il pallone in rete. La rete ha dato un vantaggio al Palermo, che ha potuto godere del momento di superiorità. La partita ha visto anche un momento di tensione a causa di un ammonito a Bani, che ha provocato una reazione della panchina del Mantova.

La partita si è conclusa con un risultato di 1-0 per il Palermo, grazie al gol di Segre. La vittoria ha permesso al Palermo di allontanarsi ulteriormente dalla zona playoff, mentre il Mantova ha visto un momento di tensione, ma ha comunque mantenuto la sua posizione in classifica. La partita ha visto un gioco molto attento, con entrambe le squadre che hanno cercato di controllare il centrocampo e limitare gli spazi agli avversari. La diretta ha visto diversi episodi di interesse, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco.