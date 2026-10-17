Reggiana rilancia: vittoria in rimonta contro la Torres

La Reggiana ha rilanciato in classifica grazie alla vittoria in rimonta contro la Torres, con i gol di Sipos e Portanova che hanno portato i rossoblu a conquistare tre punti importanti. La squadra di mister Tesser, dopo due sconfitte consecutive, ha trovato la vittoria al Città del Tricolore, chiudendo il match con un risultato netto di 2-0. La vittoria permette ai ragazzi di Tesser di tornare a giocare con la testa alta, dopo un periodo di difficoltà.

La squadra ha dimostrato resilienza e capacità di reagire in fase di ripresa.

Dopo un inizio di partita in cui la Torres aveva mostrato una buona condizione, la Reggiana ha trovato il modo di reagire e di prendere il controllo del match. I gol di Sipos e Portanova hanno rappresentato la chiave del successo, con la squadra che ha dimostrato una buona organizzazione e una difesa solida. La vittoria è un segnale positivo per la squadra, che si appresta a affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

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Inter U23 sconfitta in rimonta dal Monopoli

Nel girone C, la squadra dell’Inter U23 ha subito una sconfitta in rimonta contro il Monopoli. Dopo un vantaggio iniziale segnato da Zuberek, la squadra di D’Alesio ha trovato il modo di recuperare e di chiudere il match con un pareggio all’ultimo secondo, grazie al gol di Stabile. La squadra ha mostrato una buona reazione, ma non è riuscita a portare a casa i tre punti. La squadra ha dimostrato una buona capacità di reazione, ma non ha potuto evitare la sconfitta.

La partita ha visto un andamento molto equilibrato, con il Monopoli che ha reagito bene dopo il vantaggio iniziale. La squadra di D’Alesio ha trovato il modo di recuperare, ma non è riuscita a portare a casa la vittoria. Il pareggio all’ultimo secondo ha rappresentato un momento di tensione, ma non ha cambiato il risultato finale.

Altri risultati interessanti nel campionato di Serie C

Nel girone B, il Guidonia ha vinto contro il Forlì, con i gol di Tonetto e Vertainen che hanno portato la squadra di casa al vantaggio. Nel finale, Gabellini e Perini hanno firmato il pareggio, ma il risultato finale è stato un successo per i giallorossi. Nel girone A, il Carpi Beffa Sambenedettese ha vinto contro il Vado, con una partita che ha visto la squadra marchigiana passare avanti e poi essere rimontata, ma chiudere il match con un pareggio.

La Serie C continua a regalare partite intense e risultati interessanti.

Altre partite hanno visto il Pianese e il Pineto chiudere il match in pareggio senza reti, mentre il Carpi ha vinto contro il Lumezzane grazie a una rimonta decisiva. La decima giornata del campionato ha visto diversi risultati che hanno messo in mostra la competitività del campionato.

Prossimi match e anticipi del weekend

La Serie C proseguirà con le gare delle 17:30, con in campo il Catania e la Salernitana. Nel girone C, gli occhi saranno puntati sulla sfida tra la capolista Potenza e il Catania, che potrebbe essere un match di grande interesse. Il campionato si appresta a regalare nuove emozioni e risultati importanti.

Altri match interessanti saranno in programma, con la Salernitana che affronterà il derby campano contro la Scafatese. La decima giornata ha visto diversi risultati che hanno messo in mostra la competitività del campionato, con squadre che hanno dimostrato capacità di reazione e di gestione delle partite.