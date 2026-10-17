Nove spadiste azzurre in tabellone a Casablanca, Fiamingo eliminata

Nove spadiste azzurre si sono qualificate per il tabellone principale della prima tappa della Coppa del Mondo di spada femminile in corso a Casablanca, in Marocco. Dopo una fase a gironi perfetta, con sei vittorie in altrettanti assalti, si sono qualificate anche Federica Isola e Nicol Foietta. Le atlete già certe della loro presenza il sabato erano Alberta Santuccio, numero uno del ranking mondiale, e Giulia Rizzi, numero cinque. Sono passate anche Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Gaia Caforio e Sara Kowalczyk dagli assalti dei turni preliminari.

Qualificazioni e sconfitte decisive

La siciliana Rossella Fiamingo, dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni, ha dovuto affrontare la fase di qualificazione e si è fermata contro l’estone Irina Embrich per 15-9. Anche Carola Maccagno è stata eliminata all’ultimo turno per 15-8 contro la francese Sersot, mentre Alessandra Bozza ha perso in un turno precedente per 15-11 contro la svedese Ulltjarn. Le nove spadiste azzurre si preparano ora al tabellone principale, dove si sfideranno per la vittoria finale.

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La prossima fase del torneo

Domani si terranno gli assalti del tabellone principale a Casablanca, sia per la prova femminile che per quella maschile. In tabellone ci sono quattro azzurri: Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Enrico Piatti. Le atlete azzurre, dopo una fase a gironi senza sconfitte, si apprestano a confrontarsi con le migliori spadiste del mondo. La Coppa del Mondo 2026-2027 continua a regalare emozioni e prestazioni di alto livello, con la squadra italiana in posizione di vantaggio. Le spadiste azzurre, con la loro determinazione e preparazione, hanno dimostrato di essere pronte per affrontare le sfide più dure. La partecipazione di nove atlete al tabellone principale rappresenta un risultato significativo, che conferma la forza della scherma italiana a livello internazionale. La prossima fase del torneo promette di essere intensa e ricca di emozioni, con la possibilità di ottenere importanti successi per la squadra.

Alberta Santuccio (n°1 del ranking mondiale)

Giulia Rizzi (n°5)

Federica Isola

Nicol Foietta

Roberta Marzani

Lucrezia Paulis

Gaia Traditi

Gaia Caforio

Sara Kowalczyk

La partecipazione di nove spadiste azzurre al tabellone principale della Coppa del Mondo di spada femminile a Casablanca rappresenta un traguardo importante per la scherma italiana. La squadra, con la sua preparazione e determinazione, ha dimostrato di essere in grado di competere a livello mondiale. La prossima fase del torneo, con gli assalti del tabellone, promette di essere intensa e ricca di emozioni, con la possibilità di ottenere importanti successi per la squadra.