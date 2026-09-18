Zidane include Camavinga nella prima lista di Francia, esclude Tchouameni

Zinedine Zidane ha reso nota la sua prima lista per la squadra di Francia, con un chiaro ritorno di Eduardo Camavinga e l’esclusione di Tchouameni. L’ex allenatore del Real Madrid, ora selezionatore nazionale, ha scelto il centrocampista del Liverpool per la sua versatilità e la sua capacità di influenzare il gioco, mentre Tchouameni, infortunato, rimarrà a Madrid per il recupero. La lista, annunciata il 18 settembre 2026, include anche nuovi volti come Jeremy Jacquet e Esteban Lepaul, mentre alcuni giocatori che hanno partecipato al Mondiale sono stati esclusi.

La scelta di Camavinga e l’assenza di Tchouameni

Camavinga, dopo essere stato escluso dal Mondiale, è tornato nella lista di Zidane. Il centrocampista, pur non essendo stato molto utilizzato nel Real Madrid all’inizio della stagione, è stato considerato fondamentale per la mediana francese. Al contrario, Tchouameni, pur essendo un titolare di squadra, non è stato incluso nella lista a causa delle sue condizioni fisiche. Il giocatore, infortunato, rimarrà a Madrid per il recupero, mentre Zidane ha preferito puntare su Camavinga per la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli.

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Nuovi volti e assenze significative

La lista di Zidane presenta diversi nomi nuovi, tra cui Jeremy Jacquet, centrocampista del Liverpool, e Esteban Lepaul, attaccante del Rennes. Altri giocatori, come Andy Diouf e Lucas Da Cunha, sono stati inclusi per la loro esperienza e la loro capacità di contribuire al gioco. Tuttavia, alcuni giocatori che hanno partecipato al Mondiale sono stati esclusi, tra cui i fratelli Hernández, che non sono stati chiamati per il loro ruolo specifico. Inoltre, giocatori come Kanté, Digne e Marcus Thuram non hanno ricevuto la fiducia del tecnico.

Zidane ha anche deciso di includere Guillaume Restes, portiere del Toulouse, nella lista per la rotazione in porta. La squadra, che affronterà la Turca il 25 settembre, dovrà affrontare un calendario intenso con due partite consecutive, contro la Belgia e l’Italia. La scelta di Zidane sembra mirata a creare una squadra equilibrata, con un mix di esperienza e giovinezza, per affrontare le sfide del torneo.

La prima lista di Zidane ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media, con alcuni che hanno espresso delusione per l’assenza di alcuni giocatori chiave. Tuttavia, il tecnico francese ha chiarito che le sue scelte sono basate su criteri tattici e fisici, e non su preferenze personali. La sfida per Zidane sarà quella di mantenere la coesione della squadra e di prepararla al meglio per i prossimi impegni internazionali. Con la sua prima lista, Zidane ha dato un primo sguardo sul futuro della squadra francese, con un mix di nuove opportunità e scelte strategiche. La sua esperienza come allenatore del Real Madrid potrebbe rivelarsi fondamentale per guidare la squadra verso successi internazionali. Zidane ha scelto Camavinga per la sua versatilità e la sua capacità di influenzare il gioco.

Camavinga è stato incluso nella lista di Zidane dopo essere stato escluso dal Mondiale.

Tchouameni, infortunato, non è stato incluso nella lista.

Altri giocatori nuovi come Jeremy Jacquet e Esteban Lepaul sono stati chiamati.