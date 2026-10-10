Ferran Torres si conferma leader in Ligue 1 con il premio del mese

Ferran Torres si conferma uno dei protagonisti della Ligue 1 dopo un inizio di stagione eccezionale, che lo ha portato a vincere il premio del mese di settembre. Il centravanti del PSG, arrivato in Francia con il trasferimento dal Manchester City, ha già segnato quattro gol in cinque partite, dimostrando una continuità e una capacità di impatto raramente vista in una stagione iniziale. Il suo talento, supportato da un posizionamento strategico tra Dembélé e Kravatskhelia, ha permesso al PSG di dominare le prime partite del campionato, con Torres che si è immediatamente integrato nel gruppo titolare.

Un inizio di stagione straordinario

Dopo il debutto in Champions League, dove ha segnato un hat-trick contro il Slovan di Bratislava, Ferran ha continuato a brillare in Ligue 1. Il suo record di tre MVP consecutivi, ottenuti dopo ogni incontro, ha confermato la sua importanza nel gioco. Il talento spagnolo, che ha dovuto lasciare la concentrazione con la nazionale a causa di un infortunio al piede, è ora completamente recuperato e pronto a tornare in campo. Il suo ritorno è atteso per il weekend, con la possibilità di giocare contro il Le Mans e il City, due match chiave per il PSG.

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Un record di prestazioni

Il successo di Ferran non si limita ai gol: il suo rendimento ha permesso al PSG di vincere diverse partite, tra cui il derby contro il Marsella. Il centravanti ha anche contribuito al successo contro il Brestois, segnando un gol decisivo. Il suo impatto è stato immediato, tanto da relegare al banco un giocatore di livello come Doué. La sua capacità di creare e segnare ha reso il PSG una squadra difficile da battere, con Ferran che si è già guadagnato il rispetto dei compagni e del tecnico Luis Enrique.

Il riconoscimento del premio del mese in Ligue 1, ottenuto a ottobre 2026, rappresenta un ulteriore traguardo per il giocatore, che ha già vinto un premio simile nel debutto in Champions League. Il suo percorso, che lo ha visto giocare in tre Paesi diversi – Spagna, Inghilterra e Francia – lo ha reso un talento internazionale. Con il PSG, Ferran si appresta a proseguire la sua strada, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di leader in squadra.

Il suo inizio di stagione, finora, è un esempio di come un giocatore possa trasformare la sua presenza in un fattore decisivo per la vittoria. Con il PSG, Ferran Torres si è già guadagnato il posto nel cuore dei tifosi e del mondo del calcio. Il suo futuro, però, dipende anche dal modo in cui continuerà a giocare e a contribuire al successo della squadra. Per ora, però, il centravanti spagnolo può permettersi di godersi il premio del mese, un riconoscimento che conferma il suo valore in una competizione di alto livello.

Quattro gol in cinque partite in Ligue 1

Tre MVP consecutivi

Record di triplete in tre Paesi diversi

Recupero completo dopo infortunio al piede