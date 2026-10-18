Carlos Bardem chiede a tutti di votare per contrastare il fascismo

Carlos Bardem, attore e scrittore spagnolo, ha lanciato un appello al voto durante l’intervista al programma “Malas Lenguas” di La 1, in vista delle elezioni del 29N. L’artista ha sottolineato l’importanza del voto come strumento per contrastare il fascismo e rafforzare un modello sociale basato sul benessere collettivo. “Che tutto il mondo voti e nessuno si rimanga a casa”, ha detto, invitando gli elettori a partecipare attivamente al processo democratico.

Un appello al voto per il bene comune

Bardem ha sottolineato che le elezioni del 29N non si limitano a una semplice alternanza di potere, ma rappresentano una scelta tra due modelli di società. “Questo non va di una alternanza in potere, questo va di due modelli di società”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un programma politico che risponda alle esigenze del popolo. L’artista ha espresso fiducia nella saggezza collettiva degli elettori di sinistra, convinto che ogni voto possa contribuire a un obiettivo comune: “Frenare il fascismo” e costruire un sistema sociale più giusto.

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La lotta per il benessere sociale

Secondo Bardem, il programma elettorale della sinistra deve includere le richieste del sindacato degli inquilini, delle iniziative per l’istruzione e per la sanità pubblica. “Il programma elettorale di queste elezioni per la sinistra deve essere le richieste del sindacato degli inquilini, le richieste della marea dell’istruzione e le richieste della marea della sanità pubblica”, ha detto. L’artista ha sottolineato che il benessere sociale deve essere garantito attraverso un sistema di servizi pubblici e una redistribuzione della ricchezza, che possa unire le società e migliorare la qualità della vita.

Per Bardem, la soluzione al problema economico non sta nel ridurre i servizi, ma nel creare un sistema fiscale progressivo che permetta di redistribuire i benefici del sistema economico. “Exigir una fiscalidad progresiva, exigir que quienes se están enriqueciendo”, ha detto, sottolineando che i ricchi devono contribuire al benessere collettivo. L’artista ha anche respinto le accuse di destra, che sostengono che il Paese sia in crisi economica. “Qui non si è mai guadagnato tanto denaro come adesso, con questo governo progressista”, ha affermato, sottolineando che i ricavi economici possono essere utilizzati per migliorare la vita delle persone.

Nonostante le divergenze tra le formazioni di sinistra, Bardem ha rifiutato di entrare in dispute partitiche, sottolineando l’importanza di un fronte unito. “Non voglio contribuire al discredito di nessun partito di sinistra”, ha detto, convinto che il voto possa essere un mezzo per costruire un futuro migliore. L’artista ha concluso con un appello chiaro: il voto è un atto di responsabilità e di speranza per un Paese che cerca di superare le sfide del presente. Il messaggio di Bardem si inserisce in un contesto di crescente tensione politica, con la sinistra che cerca di unire le sue forze per contrastare le forze di destra. L’attore ha sottolineato che il voto è l’unico strumento per cambiare il destino del Paese. “Tutto ciò che abbiamo visto in piazza, in strada, nei comizi, dimostra che la gente è pronta a mobilitarsi”, ha detto, sottolineando l’importanza di un voto collettivo e responsabile.