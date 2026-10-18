La pellicola spagnola ‘La bola negra’ ha superato il record di incasso di ‘Torrente Presidente’, posizionandosi al quarto posto nella lista delle opere cinematografiche più incassate nella storia del cinema spagnolo. Con un incasso totale di 28,6 milioni di euro, la commedia diretta da Javier Calvo e Javier Ambrossi ha raggiunto un traguardo finanziario significativo, diventando la quarta pellicola di produzione nazionale più taquillera del Paese.

Un successo che riscrive la classifica

Il successo di ‘La bola negra’ ha causato una reorganizzazione immediata della classifica dei film più incassati. La pellicola, che ha debuttato in sala il 25 settembre 2026, ha superato il precedente record di ‘Torrente Presidente’, che aveva incassato 26,27 milioni di euro. La classifica del top 10 è ora composta da ‘Ocho apellidos vascos’ (55,37 milioni), ‘Lo imposible’ (42,41 milioni), ‘Ocho apellidos catalanes’ (35,48 milioni) e ‘La bola negra’ (28,6 milioni), che si colloca al quarto posto.

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Riconoscimenti internazionali e aspettative per gli Oscar

Il successo di ‘La bola negra’ non si limita al mercato spagnolo. La pellicola ha già conquistato riconoscimenti internazionali, tra cui il premio per la Migliore Direzione al Festival di Cannes e i Premi del Pubblico ai festival di San Sebastián e Toronto. La rivista cinematografica statunitense ha dedicato la sua copertina a ‘La bola negra’, sottolineando la possibilità che possa vincere un Oscar. La pellicola è stata ufficialmente scelta per rappresentare la Spagna ai premi cinematografici internazionali, con previsioni di nomination in categorie come Mejor Película. La critica specializzata ha espresso grandi aspettative per la pellicola, che potrebbe raggiungere traguardi storici nel panorama cinematografico mondiale. La sua straordinaria performance al box office e i riconoscimenti ricevuti suggeriscono che ‘La bola negra’ potrebbe diventare un simbolo del cinema spagnolo a livello internazionale.

Un film che ha conquistato il pubblico e il mondo

La commedia, che ha debuttato in più di 300 sale in tutta la Spagna, ha registrato un successo straordinario. Il suo successo ha anche portato a una seconda edizione della ‘Fiesta del Cine 2026’, con biglietti a 3,50 euro. ‘La bola negra’ ha conquistato il pubblico non solo per la sua qualità cinematografica, ma anche per la sua capacità di coinvolgere e emozionare. La pellicola ha anche ricevuto l’attenzione di celebrità internazionali, come il regista Clint Eastwood, che ha commentato il cinema spagnolo. Con il suo successo al box office e i riconoscimenti internazionali, ‘La bola negra’ si conferma come una delle pellicole più importanti del cinema spagnolo. Il suo percorso verso gli Oscar e la sua posizione nella classifica dei film più incassati segnano un nuovo capitolo nella storia del cinema spagnolo.