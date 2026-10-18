Enrico Cattaneo lascia lo sci alpino femminile: RAI sceglie Maurizio Fanelli come nuovo commentatore

Enrico Cattaneo, noto per aver raccontato con emozione i successi azzurri nel mondo dello sci alpino, ha deciso di lasciare la conduzione delle telecronache dedicate al femminile. Dopo un decennio di lavoro, il giornalista ha scelto di accettare nuove sfide professionali, passando il testimone a Maurizio Fanelli. La decisione, annunciata da RAI, entra in scena poco prima del debutto della stagione invernale, che si terrà sabato prossimo a Solden, in Austria, con il tradizionale slalom gigante.

Un passo verso nuove opportunità

La scelta di RAI di sostituire Cattaneo con Fanelli rappresenta un cambiamento significativo per la comunicazione dello sci alpino. Il nuovo commentatore, originario di Potenza, si è già distinto per la sua passione e capacità di raccontare le gare in modo coinvolgente. Durante la rassegna di Milano Cortina 2026, Fanelli ha mostrato un’attenzione particolare alle competizioni di speed skating, dimostrando una versatilità che potrebbe essere utile anche nel campo dell’alpinismo.

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La stagione invernale inizia a Solden con il tradizionale slalom gigante.

La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a riaprire i battenti, con una novità in campo femminile per ciò che riguarda la comunicazione. Mancano solo pochi giorni al debutto, che si terrà sabato prossimo, e a partire da allora cambia infatti il telecronista Rai per quanto concerne lo sci alpino femminile. La scelta di RAI di affidare la conduzione a Fanelli non solo rappresenta un cambio di rotta, ma anche un’evoluzione nel modo in cui lo sport viene raccontato ai telespettatori.

Un’esperienza consolidata e una scelta di futuro

Enrico Cattaneo, con la sua voce e la sua capacità di trasmettere emozioni, ha reso lo sci alpino femminile un evento di grande interesse per gli appassionati. La sua decisione di lasciare la conduzione non segna un distacco con il passato, ma un passo verso nuove opportunità. Maurizio Fanelli, invece, si prepara a prendere il testimone con un’esperienza che si basa su una profonda conoscenza del mondo dello sci e una capacità di narrare le gare in modo coinvolgente.

La scelta di RAI di affidare la conduzione a Fanelli è un passo avanti verso una comunicazione più dinamica.

La stagione invernale, che inizia a Solden, sarà l’occasione per osservare come il nuovo commentatore si adatti al ruolo e come possa contribuire a un’esperienza di ascolto più coinvolgente. La decisione di Cattaneo di abbandonare la conduzione non è un evento isolato, ma parte di un contesto più ampio in cui le scelte di comunicazione sportiva si evolvono costantemente.

Enrico Cattaneo lascia lo sci alpino femminile dopo un decennio di lavoro.

Maurizio Fanelli è il sostituto scelto da RAI per la conduzione.

La stagione invernale inizia a Solden con il tradizionale slalom gigante.

La scelta di RAI di affidare la conduzione a Fanelli rappresenta un passo avanti verso una comunicazione più dinamica e coinvolgente, in linea con le esigenze di un pubblico sempre più attento e informato.