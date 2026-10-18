Dibu Martínez annuncia la sua ripresa dopo l’intervento per la frattura della mandibola

Un incidente drammatico durante il match Everton-Chelsea

Nel match tra Everton e Chelsea, giocato a Goodison Park, si è verificato un momento di forte tensione nel minuto 65. Un’azione di gioco ha portato a un grave incidente in area, con Emiliano Martínez, portiere del Chelsea, che ha subito un forte impatto in testa con Jarrad Branthwaite, centrocampista dell’Everton. L’impatto ha causato una frattura della mandibola al portiere argentino, che è stato immediatamente trasportato in camilla e portato in ospedale per un intervento chirurgico.

La reazione di Dibu Martínez dopo l’intervento

Dopo l’intervento, Dibu Martínez ha condiviso un messaggio sui social network per informare i tifosi del suo stato di salute. “Gracias a todos por los mensajes. La operación salió bien”, ha scritto il portiere, mostrando un atteggiamento positivo e ironico. “Lo más importante es que ganamos y que nos fuimos sin encajar. En unas semanas estoy de vuelta”, ha aggiunto, cercando di ridere della situazione e di concentrarsi sul risultato positivo della squadra.

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La partita, che si era svolta con un vantaggio minimo per il Chelsea, ha visto un momento di sospensione che ha messo in evidenza l’importanza della prontezza medica e della gestione delle emergenze durante i match di Premier League. Dibu Martínez, pur avendo subito un trauma serio, ha dimostrato una reazione positiva e una volontà di ripresa, che ha rassicurato i suoi tifosi e i compagni di squadra. Il portiere è stato immediatamente soccorso dai servizi medici dei due team, che hanno agito con rapidità per garantire l’assistenza. Dopo l’intervento chirurgico, Dibu ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto e ha confermato che si sente bene. La frattura della mandibola è stata risolta in modo ottimale, permettendo al giocatore di iniziare la sua ripresa in settimane.

La situazione ha suscitato preoccupazione e attenzione da parte di tutti i presenti, con i tifosi e i giocatori che hanno espresso solidarietà per il portiere. L’incidente ha messo in luce l’importanza della sicurezza in campo e la prontezza dei servizi medici. Dibu Martínez, pur avendo subito un trauma significativo, ha dimostrato una reazione positiva e una volontà di ripresa, che ha rassicurato i suoi tifosi e i compagni di squadra. La partita è stata interrotta per più di dieci minuti, con i giocatori e i tifosi che hanno seguito con attenzione l’evolversi della situazione. Dopo l’intervento, il portiere argentino ha rassicurato i suoi tifosi e i compagni di squadra, mostrando un atteggiamento positivo e una volontà di ripresa. La sua frase sui social ha rafforzato la sua connessione con la squadra e i tifosi, dimostrando un spirito combattivo e una capacità di rimanere concentrato sul risultato.