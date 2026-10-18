Felix Lebrun e Elizabet Abraamian conquistano i titoli di singolare agli Europei 2026

A Lubiana si sono conclusi gli Europei 2026 di tennistavolo, con due titoli di singolare assegnati a Felix Lebrun e Elizabet Abraamian. I due atleti, rispettivamente francese e russa, hanno dominato le finali con prestazioni tecniche e mentali di alto livello, chiudendo le competizioni con un mix di intensità e determinazione. La rassegna continentale, organizzata in Slovenia, ha visto la vittoria di due atleti che hanno superato le sfide più dure e hanno dimostrato la loro capacità di reagire in momenti di pressione.

Partite intense e risultati sorprendenti

Elizabet Abraamian, proveniente dalle qualificazioni, ha sorpreso tutti battendo la giovanissima tedesca Annett Kaufmann, 20 anni, con un punteggio di 4-3. La russa, 23 anni, ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di gestione del match, soprattutto nei set decisivi. Il primo set è stato adrenalinico, con un punteggio di 15-13 a favore di Abraamian, che ha portato a casa anche il secondo parziale 11-5. Kaufmann ha reagito con forza, portando il punteggio a 2-2 con due set decisivi, ma Abraamian ha risposto con un duello prezioso che ha portato al 12-10, chiudendo il match con un 11-6.

Pubblicità

La vittoria di Abraamian ha sorpreso molti, soprattutto per la sua capacità di rimanere concentrata anche nei momenti più difficili.

Felix Lebrun, invece, ha dominato la finale maschile contro l’ svedese Anton Källberg, vincendo 4-3. Il transalpino, già campione del doppio maschile con il fratello Alexis, ha mostrato una grande resistenza e una capacità di rimanere calmo anche quando le cose si mettevano male. I parziali sono stati estremamente equilibrati: 7-11, 11-9, 13-11 e 8-11 per il 2-2 iniziale. Nei set decisivi, Lebrun ha dimostrato una grande capacità di reazione, vincendo 11-6 e 11-1 per aggiudicarsi il titolo.

Podio e medaglie di bronzo

A condividere il podio, medaglia di bronzo in coabitazione, il tedesco Qiu Dang e l’altro “Bleus” Leo De Nodrest. La medaglia di bronzo è stata condivisa anche da Nina Mittelham e Prithika Pavade, due atlete tedesche e francese, rispettivamente. Le due squadre hanno mostrato una grande capacità di gioco e di collaborazione, dimostrando che il tennistavolo non è solo una competizione individuale, ma anche un momento di condivisione e di team spirit.

Le medaglie di bronzo hanno rappresentato un ulteriore successo per l’Europa, dimostrando la forza di atleti di diverse nazionalità.

La rassegna ha visto anche la partecipazione di atleti di alto livello, con partite che hanno messo in mostra la qualità del tennistavolo continentale. Gli Europei 2026 hanno rappresentato un momento importante per la disciplina, con atleti che hanno dimostrato la loro capacità di competere a livello internazionale. La vittoria di Lebrun e Abraamian ha messo in luce la forza della Francia e della Russia, ma anche la capacità di altri atleti di emergere in momenti di crisi.