Musetti-Arnaldi, il match azzurro dell’ATP Lione 2026: dove vederlo in tv e streaming

Musetti e Arnaldi si sfidano in tv al Lione 2026: orario, dove vedere e come seguire in streaming

Il match tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, in programma lunedì 19 ottobre al Lione 2026, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del tabellone dell’ATP250. La sfida, valida per il primo turno, si terrà sul Auvergne-Rhone-Alpes Center Court e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. La partita, che si terrà alle ore 11:00, vedrà confrontarsi due azzurri, amici e compagni di squadra, in un match che promette spettacolo e tattiche contrastanti.

Un confronto tra talento e solidità

Da una parte il talento puro e le variazioni di Musetti, dall’altra la solidità granitica e la resilienza di Arnaldi. Il giocatore toscano, con una classifica a ridosso della top 20 mondiale, si presenta al match con l’obiettivo di far valere la sua esperienza e la sua capacità di gestire i momenti cruciali. Dall’altra, il ligure, noto per la sua tenuta atletica e la forza mentale, punterà su una difesa solida e un gioco di pressione che potrebbe sfruttare le condizioni rapide della struttura indoor di Lione.

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La chiave per Musetti sarà la continuità nei momenti cruciali del match.

La superficie indoor di Lione potrebbe esaltare il gioco di pressione di Arnaldi, permettendogli di togliere tempo alle ampie sventagliate di Musetti. Per il connazionale, la chiave del match sarà la continuità nei momenti cruciali, dove la sua capacità di accelerazioni di rovescio e cambi di ritmo potrebbe fare la differenza. Musetti, pur non essendo a suo agio sul cemento, ha dimostrato di saper fare male anche su questa superficie, sfruttando il rimbalzo regolare per tracciare traiettorie letali.

Il programma e la copertura del match

La partita, che farà parte del programma del Lione 2026, si terrà come quarto e penultimo match del programma, che inizierà alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport, mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà la diretta testuale del match, permettendo ai tifosi di seguire in tempo reale ogni sviluppo del match.

La sfida tra Musetti e Arnaldi rappresenta un’occasione importante per l’azzurro.

Il confronto tra Musetti e Arnaldi rappresenta un’occasione importante per l’azzurro, con l’obiettivo di dimostrare la sua capacità di competere a livello internazionale. La sfida, tra talento e solidità, promette di essere un’esperienza unica per gli appassionati del tennis. La partita, in programma lunedì 19 ottobre, sarà un momento chiave per entrambi i giocatori, che si affronteranno in un match che promette spettacolo, tattiche e un confronto tra due stili di gioco diversi ma entrambi di alto livello.

Orario: lunedì 19 ottobre, ore 11:00

Luogo: Auvergne-Rhone-Alpes Center Court

Streaming: SkyGo, NOW e Tennis TV

TV: Sky Sport