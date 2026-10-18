Gasperini ritrova il buonumore dopo la vittoria: “Sapevamo che avremmo reagito”

Dopo la vittoria della Roma contro il Genoa, 2-0, Gian Piero Gasperini ha mostrato un buonumore riconquistato e ha espresso soddisfazione per la reazione della squadra. La partita, difficile soprattutto nel primo tempo, ha visto i giocatori reagire in modo positivo, con tanti ragazzi di valore che hanno dato un contributo significativo. La vittoria, che rappresenta la terza consecutiva per la squadra, ha visto l’ingresso di tanti giovani, alcuni dei quali hanno dato un contributo importante. Gasperini ha sottolineato come la squadra abbia una facilità realizzativa che prima non aveva, e ha espresso fiducia nel loro potenziale.

La scelta tattica e la fiducia nei giovani

Gasperini ha spiegato che ha deciso di far giocare alcuni giocatori che avevano giocato meno, tra cui Balerdi, de Roon, Pisilli e Mora, tutti i quali hanno dato un contributo importante. L’attaccante argentino Santiago Castro, acquistato in estate dal Bologna, ha avuto un ruolo chiave nella vittoria, con un gol che ha ricordato a molti il talento di un altro grande attaccante. L’allenatore ha espresso fiducia nel potenziale di Castro e ha sottolineato come il giocatore abbia grandi margini di miglioramento. La fiducia in Castro e nei giovani è un elemento chiave per il futuro della squadra.

Pubblicità

Castro, che ha sostituito Malen, ha sbloccato la partita con un gol di grande qualità, che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. Gasperini ha espresso apprezzamento per la sua prestazione e ha sottolineato come il giocatore abbia grandi doti. L’allenatore ha anche parlato del talento di Emanuele Lulli, che ha segnato il suo primo gol in Serie A. Lulli, cresciuto nel vivaio giallorosso, ha espresso la sua gioia per il risultato e ha ringraziato il mister e i compagni di squadra.

La crescita dei giovani e il calendario fitto

Gasperini ha riconosciuto la crescita dei giovani in squadra, sottolineando come la squadra abbia una facilità realizzativa che prima non aveva. L’allenatore ha anche parlato del calendario fitto e del carico di lavoro che i giocatori devono affrontare, ma ha espresso fiducia nel loro impegno. La squadra, pur con tante assenze, ha dimostrato di poter reagire e di essere in grado di vincere anche in condizioni difficili. La squadra ha dimostrato di poter reagire e di essere in grado di vincere anche in condizioni difficili.

La vittoria contro il Genoa ha rappresentato un momento di soddisfazione per Gasperini, che ha espresso apprezzamento per la reazione della squadra. L’allenatore ha anche parlato del futuro, sottolineando come i giovani abbiano grandi potenzialità e come la squadra debba continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi. La vittoria è un ulteriore passo avanti per la Roma, che si prepara a affrontare le prossime sfide con fiducia.