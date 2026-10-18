Salim Hanna, pilota colombiano, entra nella Ferrari Driver Academy

Salim Hanna, pilota colombiano di 16 anni, ha annunciato ufficialmente la sua entrata nella Ferrari Driver Academy per la stagione 2027. L’annuncio, reso noto il 17 ottobre 2026, segna un passo importante nella carriera del giovane, che si prepara a disputare la Formula 3 con la squadra spagnola Campos Racing. L’ingresso nella prestigiosa scuola di talenti della Ferrari rappresenta un traguardo storico per l’automobilismo latinoamericano, poiché Hanna è il primo pilota hispanoamericano a entrare nella cantera di Maranello dopo Sergio “Checo” Pérez, che vi fu membro tra il 2010 e il 2012.

Un percorso di successi in Formula 3

Salim Hanna ha dimostrato una crescita eccezionale nel mondo delle competizioni automobilistiche. Dopo aver debuttato nella Formula 4 Italiana nel 2025, dove ha concluso al quarto posto del campionato, il pilota ha saltato direttamente alla Formula Regional Europea, dove ha vinto la pole position a Imola e ha ottenuto diversi podi. Inoltre, ha vinto gare nella Formula Regional di Oriente Medio e nella F4 Británica, dimostrando una capacità di adattamento e una costante evoluzione. Ora, con l’ingresso nella Ferrari Driver Academy, si prepara a sfidare i migliori piloti del mondo in una categoria di punta.

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Un’alleanza strategica con Campos Racing

La scelta di unirsi a Campos Racing, squadra spagnola con un record di successi nella Formula 3, rappresenta una mossa strategica per il futuro di Hanna. L’equipe, che ha vinto il campionato costruttori e ha portato al titolo il pilota statunitense Ugo Ugochukwu, si è dimostrata un partner ideale per il giovane colombiano. “Sono felice e grato di poter essere parte di questo team che è una vera famiglia”, ha dichiarato Hanna, aggiungendo che si aspetta di poter lottare per le posizioni di testa e ottenere grandi risultati nel prossimo anno.

Ad accompagnare il pilota nel suo percorso ci sono figure del mondo del motorsport colombiano come Juan Pablo e Sebastián Montoya, che hanno sostenuto e guidato Hanna nei suoi primi passi. L’esperienza di questi grandi nomi ha contribuito a formare un pilota con un talento riconosciuto a livello internazionale. La stagione 2027 sarà quindi un test cruciale per Salim Hanna, che dovrà dimostrare di poter competere a livello mondiale. Il primo test con il monoplazio di Campos Racing avverrà durante le prove ufficiali di pretemporada a Jerez de la Frontera, in Spagna.

La carriera di Salim Hanna, che ha già conquistato risultati significativi in diverse categorie, sembra essere iniziata con un’ottima base. L’ingresso nella Ferrari Driver Academy e la scelta di competere in Formula 3 con Campos Racing rappresentano un’alleanza che potrebbe portare il pilota colombiano a raggiungere traguardi senza precedenti. Con la sua determinazione e il sostegno di figure di spicco del motorsport, Salim Hanna si prepara a fare il suo ingresso nel mondo più competitivo del motorsport, con l’obiettivo di diventare un pilota di punta a livello internazionale.

“Tengo la bandera de Colombia y el escudo de Ferrari en mi casco y en mi carro”, ha aggiunto Hanna, sottolineando l’importanza del suo impegno e della sua passione per il motorsport. La sua carriera, che ha già visto successi in diverse categorie, si prepara a prendere una direzione ancora più ambiziosa. Con l’ingresso nella Ferrari Driver Academy e la scelta di competere in Formula 3, Salim Hanna si appresta a fare il suo debutto in una categoria di punta, con l’obiettivo di diventare un pilota di rilievo a livello internazionale.