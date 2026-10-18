Lavreysen in finale, Vece esclude dai ripescaggi ai Mondiali di ciclismo su pista 2026

Nel corso della giornata di domenica 18 ottobre 2026, i Mondiali di ciclismo su pista si sono conclusi con un’altra prova di eccellenza del leggendario olandese Harrie Lavreysen, che ha confermato il suo dominio nella categoria del keirin. Al contrario, Miriam Vece, azzurra protagonista del keirin femminile, ha visto il suo sogno di medaglia interrotto dopo un’eliminazione precoce. La gara, in corso a Shanghai, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale.

La finale di Lavreysen, un’altra vittoria

Harrie Lavreysen, considerato uno dei migliori della sua generazione, ha dato il via alla sua ennesima finale ai Mondiali di ciclismo su pista. Nella gara del keirin, il campione olandese ha battuto in due gare il rappresentante di Trinidad e Tobago Nicholas Paul, confermando il suo dominio. La sua prestazione ha lasciato senza fiato i tifosi e ha reso evidente la sua capacità di mantenere il livello di eccellenza. A contendere il titolo all’infinito fuoriclasse neerlandese sarà Leigh Hoffman, un altro atleta di alto livello.

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Vece esclude dai ripescaggi, un’altra delusione

Miriam Vece, azzurra in gara nel keirin femminile, ha chiuso la terza batteria in sesta posizione con un distacco di +0.926 dalla cinese Lijuan Wang. Dopo questa prestazione, l’atleta ha dovuto ricorrere ai ripescaggi per sperare nell’approdo ai quarti di finale. Tuttavia, nella prima serie dei ripescaggi, Vece ha concluso in sesta e ultima posizione con un distacco di +3.435, eliminandosi definitivamente. La sua performance ha lasciato un po’ di delusione, ma ha anche dimostrato la sua determinazione.

La giornata di domenica 18 ottobre ha visto anche la partecipazione di altri atleti, tra cui Simone Consonni e Martina Alzini, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e al quarto posto nell’omnium. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale.

Harrie Lavreysen in finale ai Mondiali di ciclismo su pista 2026

Miriam Vece esclude dai ripescaggi

Simone Consonni quinto nell’omnium

Martina Alzini quarta nell’inseguimento

La giornata di domenica 18 ottobre ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale. La gara del keirin femminile ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con risultati che hanno messo in luce la competitività internazionale.