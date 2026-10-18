Italia senza podi nei triathlon giovanili, Melilla 17 ottobre 2026

Oggi, sabato 17 ottobre 2026, si sono svolte le finali individuali dell’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival, in corso a Melilla, in Spagna. L’Italia ha chiuso a bocca asciutta, senza riuscire a conquistare alcun podio nelle competizioni maschili e femminili. I migliori atleti italiani si sono classificati in posizioni non entusiasmanti, con alcuni atleti che hanno raggiunto la top10 ma non hanno raggiunto i traguardi più ambiziosi. La prestazione italiana rimane al di sotto delle aspettative, anche se alcuni atleti hanno mostrato buone capacità.

Triathlon maschile: Italia al limite

Nella Finale A maschile, il successo è andato al portoghese classe 2010 Artur Gaspar, che ha vinto con un tempo di 21:57, precedendo di 2 secondi il lussemburghese Emile Vanolst. Lo spagnolo Victor Fernandez Ortiz ha completato il podio a 7 secondi dal vincitore. Tra i migliori italiani, Jacopo Mapelli si è piazzato 19° a 43 secondi dalla vetta, mentre Marco Badinotti è arrivato 42° a 1:11, e Tommaso Pedrini 48° a 1:23. L’Italia non ha registrato alcun podio in questa categoria.

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La prestazione italiana rimane al di sotto delle aspettative.

Triathlon femminile: risultati non entusiasmanti

Nella Finale A femminile, la vittoria è andata a Aimie Decrausaz, che ha concluso in 24:03 con un vantaggio di 13 secondi sulla ungherese Korinna Katona. La britannica Ellie Birchall ha completato il podio a 19 secondi. Tra le italiane, Alice Ventre si è piazzata 22a a 1:08, mentre Giulia Doninelli è arrivata 27a a 1:32. Anche in questa categoria, l’Italia non ha ottenuto risultati di rilievo. Altri atleti italiani hanno raggiunto posizioni di interesse, come Jacopo Mapelli, che ha chiuso 19°, ma non hanno potuto fare di più. La competizione è stata dominata da atleti di altre nazionalità, con i migliori posti assegnati a atleti elvetici, slovacchi e britannici.

Domani, domenica 18 ottobre, si terranno le staffette miste, che partiranno alle ore 12:00 e chiuderanno l’evento. L’Italia continuerà a cercare di migliorare le sue prestazioni, ma per il momento non ha registrato alcun successo nelle competizioni individuali. L’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival si sta dimostrando un test importante per i giovani atleti, con risultati che mettono in luce le potenzialità e i limiti delle squadre partecipanti.

Altri atleti italiani hanno raggiunto posizioni di interesse, come Jacopo Mapelli, che ha chiuso 19°, ma non hanno potuto fare di più. La competizione è stata dominata da atleti di altre nazionalità, con i migliori posti assegnati a atleti elvetici, slovacchi e britannici. La finale A femminile ha visto la vittoria di Aimie Decrausaz, con un vantaggio di 13 secondi sulla ungherese Korinna Katona. La britannica Ellie Birchall ha completato il podio a 19 secondi. Tra le italiane, Alice Ventre si è piazzata 22a a 1:08, mentre Giulia Doninelli è arrivata 27a a 1:32. Anche in questa categoria, l’Italia non ha ottenuto risultati di rilievo.

Altri atleti italiani hanno raggiunto posizioni di interesse, come Jacopo Mapelli, che ha chiuso 19°, ma non hanno potuto fare di più. La competizione è stata dominata da atleti di altre nazionalità, con i migliori posti assegnati a atleti elvetici, slovacchi e britannici. Domani, domenica 18 ottobre, si terranno le staffette miste, che partiranno alle ore 12:00 e chiuderanno l’evento. L’Italia continuerà a cercare di migliorare le sue prestazioni, ma per il momento non ha registrato alcun successo nelle competizioni individuali. L’edizione 2026 dell’Europe Triathlon Youth Championships Festival si sta dimostrando un test importante per i giovani atleti, con risultati che mettono in luce le potenzialità e i limiti delle squadre partecipanti.