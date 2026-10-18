Pallamano Serie A Gold: vittorie esterne di Molteno, Trieste e Bolzano, Teamnetwork conferma la sua forza

Nella settima giornata della regular season 2026-2027 della Serie A Gold di pallamano, tre squadre hanno registrato vittorie esterne decisive: Molteno, Trieste e Bolzano. Il Teamnetwork Albatro Siracusa ha inoltre confermato la sua forza con un’altra vittoria. La classifica aggiornata vede Raimond Sassari e Pressano in testa con 11 punti ciascuno, seguiti da Bozen Loacker Volksbank con 10 punti. La competizione si sta rivelando molto equilibrata, con squadre che si contendono posizioni di rilievo.

vittorie esterne in trasferta

Molteno ha vinto 26-29 sul campo del Macagi Cingoli, dimostrando una buona capacità di reazione. Trieste, invece, ha sconfitto l’Orlando Haenna 23-34, con una prestazione solida e determinata. Bolzano ha completato il loro turno con una vittoria 29-33 contro il Metelli Cologne, confermando la sua forza in casa. Queste vittorie esterne hanno avvicinato le squadre al vertice della classifica, con un’accelerazione nella competizione. La squadra di Trieste, in particolare, ha mostrato una crescita costante, mentre Molteno ha dimostrato una capacità di adattamento in contesti diversi. Le vittorie esterne sono un segnale di forza, con squadre che si stanno affermando come contendenti di alto livello. La classifica, inoltre, mostra un’accelerazione nella competizione, con squadre che si contendono posizioni di rilievo.

Pubblicità

teamnetwork conferma la sua forza

Il Teamnetwork Albatro Siracusa ha chiuso la serata con una vittoria 38-33 contro i Black Devils Meran Alperia, confermando la sua solidità in casa. La squadra, che ha già accumulato 8 punti, si posiziona al momento al quinto posto, con un record di vittorie che la distingue dalle altre squadre in lizza. La vittoria del Teamnetwork ha anche messo in luce la sua capacità di gestire le partite in modo strategico, con un’efficacia in attacco e una difesa ben organizzata.

Questo risultato ha rafforzato la sua posizione nella classifica e ha dato ulteriore fiducia al gruppo. La settima giornata ha visto un mix di vittorie esterne e risultati di prestigio, con le squadre che si preparano al prossimo turno, che include i posticipi Sassari-Conversano e Fasano-Cassano Magnago. La competizione si sta rivelando molto equilibrata, con squadre che si contendono posizioni di rilievo. La classifica aggiornata mostra un’accelerazione nella competizione, con squadre che si stanno affermando come contendenti di alto livello. La vittoria del Teamnetwork ha messo in luce la sua capacità di gestire le partite in modo strategico, con un’efficacia in attacco e una difesa ben organizzata. La settima giornata ha visto un mix di vittorie esterne e risultati di prestigio, con le squadre che si preparano al prossimo turno.