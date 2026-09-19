Il nuovo passatempo dei giovani che allarma i servizi di emergenza: aumentano le chiamate di soccorso. I ragazzi, soprattutto tra i 18 e i 24 anni, si cimentano in attività estreme per social media, spesso senza conoscere a fondo l’ambiente in cui si muovono. Questo fenomeno ha portato a un incremento significativo delle richieste di soccorso, con conseguenze gravi in alcuni casi. In particolare, in Europa e negli Stati Uniti, i numeri sono in crescita, con un aumento del 18% rispetto al 2025, secondo un rapporto del Mountain Rescue England and Wales.

La motivazione è la validazione esterna

La motivazione di molti giovani è la validazione esterna: mostrare su Instagram o TikTok attività estreme o di fitness, come il senderismo o l’allenamento in montagna, per ottenere like e commenti positivi. Questo ha portato a una crescita del numero di persone che si cimentano in attività pericolose, spesso senza le competenze necessarie. La motivazione non è più la connessione con la natura, ma la ricerca di approvazione esterna. “Pero ahora hay un número considerable de personas que acuden a estos lugares para cuidar la estética de sus perfiles en redes sociales”, ha spiegato una giovane influencer. La tendenza ha reso popolari attività che, in passato, erano considerate solo per chi aveva una preparazione specifica.

Pubblicità

Le conseguenze sono gravi

Le conseguenze di questa tendenza sono spesso gravi. In Canada, tre giovani si sono persi in montagna e sono arrivati a desidrarsi. In USA, oltre 90 unità di soccorso sono state coinvolte nel salvare ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Il rischio di mostrare attività estreme senza conoscere l’ambiente è crescente. “El peligro de querer mostrar en redes actividades extremas”, ha sottolineato Pepper Steps, una giovane influencer di sport di montagna. “Quando empecé, lo importante era la calma, la quietud, la connessione con la natura e le persone con cui condividevi l’esperienza”, ha spiegato. Ora, però, la motivazione è cambiata.

Questo fenomeno ha anche portato a un aumento di incidenti in contesti diversi, come il cimento con attività di lavoro o di fitness, spesso senza la supervisione necessaria. La tendenza, purtroppo, sembra non mostrare segni di rallentamento, anzi, si sta diffondendo sempre di più tra i giovani, che vedono nel social media un modo per dimostrare la propria abilità e il proprio stile di vita.

La situazione ha suscitato preoccupazione tra i servizi di emergenza, che segnalano un aumento del 18% delle chiamate di soccorso tra i giovani. Il problema non riguarda solo l’attività estrema, ma anche la mancanza di preparazione e di conoscenza del contesto in cui si agisce. Per questo motivo, si sta cercando di sensibilizzare i ragazzi su come evitare rischi inutili, senza però limitare la loro libertà di espressione.