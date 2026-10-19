Kike Salas: “È un’espulsione chiara”

Il match tra Sevilla e Real Madrid, disputatosi al Bernabéu il 18 ottobre 2026, ha visto la voce di Kike Salas, allenatore del Sevilla, esprimere forte disappunto per alcune decisioni arbitrali. L’espulsione di Arda Güler, ritenuta “chiara” da parte del tecnico, è stata il punto focale del post-partita. Salas ha sottolineato come l’azione che ha portato all’espulsione di Güler fosse un codazo su Peque, un episodio non sanzionato né ripetuto in televisione. L’attaccante turco, nonostante l’azione violenta, non è stato ammonito, un dettaglio che ha suscitato polemiche.

Decisioni arbitrali e contestazioni

Salas ha espresso la sua frustrazione per le decisioni prese durante la partita, sottolineando come alcuni episodi non siano stati valutati correttamente. “Hanno preso decisioni che non sono state prese da noi”, ha detto il tecnico, riferendosi a momenti in cui il Sevilla ha visto fallo non sanzionato. L’espulsione di Güler, pur non essendo stata ripetuta in televisione, è stata vista come un chiaro atto di violenza. Salas ha anche criticato l’atteggiamento degli arbitri, sostenendo che spesso non si possa comunicare con loro e che le decisioni siano spesso prese in modo semplice.

Pubblicità

Il Sevilla, attraverso il suo account ufficiale su X, ha pubblicato un commento che conferma l’azione di Güler, indicando come il codazo su Peque abbia portato a una ammonizione per Huijsen e Félix. Tuttavia, il club non ha espresso un giudizio esplicito sull’espulsione di Güler. Dall’altra parte, il Real Madrid ha segnato due gol, con il secondo realizzato da Kylian Mbappé, un episodio in cui il Sevilla ha richiesto una fallo su Robbie Ure, ma l’azione non è stata valutata. Juan Iglesias, vicepresidente del Sevilla, ha commentato la partita dicendo: “Sapremmo a cosa venivamo”, riferendosi alle decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato.

Reazioni del Sevilla e del Real Madrid

Salas ha espresso fiducia nel suo giocatore Peque, dicendo che non si sarebbe buttato a terra e avrebbe chiesto aiuto, ma ha anche riconosciuto che alcuni dettagli hanno avuto un impatto significativo sul risultato. L’esperienza del Sevilla, pur non essendo riuscita a vincere, ha visto un’analisi approfondita delle decisioni arbitrali, un tema che continuerà a essere dibattuto nel calcio spagnolo.

Il match, che ha visto il Sevilla perdere 2-0, è stato caratterizzato da tensioni tra i giocatori delle due squadre, con episodi di contatto non sempre sanzionati. Salas ha sottolineato come alcuni dettagli, come l’azione di Güler, abbiano avuto un effetto determinante. Le decisioni arbitrali sono state un tema centrale del post-partita. Il tecnico ha anche riconosciuto che alcuni episodi non sono stati ripetuti in televisione, un aspetto che ha alimentato le contestazioni. Il Sevilla ha espresso preoccupazione per l’interpretazione delle decisioni.

La partita ha visto il Real Madrid prendere il controllo del gioco, con due gol segnati in poco tempo. Il Sevilla, pur non riuscendo a ribaltare il risultato, ha mostrato una reazione chiara e coesa. L’analisi delle decisioni arbitrali rimane un tema cruciale per il club, che continuerà a monitorare le situazioni simili in futuro. Il post-partita di Kike Salas ha messo in luce le tensioni e le contestazioni legate alle decisioni arbitrali. Le azioni non sanzionate hanno avuto un impatto significativo sul risultato. Il tecnico ha espresso fiducia nel suo team, ma ha anche riconosciuto che alcuni aspetti non sono stati gestiti in modo ottimale. La comunicazione con gli arbitri è un tema che continua a sollevare domande.