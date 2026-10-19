Allegri in difficoltà: due partite decisive per il Napoli in Champions League

Max Allegri, allenatore del Napoli, si trova a fronteggiare due partite decisive in Champions League: contro il Bodo Glimt e poi la Roma. Dopo una serie di risultati negativi, il tecnico ha perso otto delle ultime nove partite di Champions League, con una striscia di cinque sconfitte consecutive. La squadra, però, ha vinto le ultime due gare casalinghe contro Bologna e Frosinone senza subire reti, dimostrando una solidità difensiva. Martedì sera, al Maradona, il Napoli dovrà mettere da parte i malumori e centrare la prima vittoria nella fase campionato, dopo i ko contro Arsenal e Villarreal, che hanno lasciato al palo De Bruyne e compagni.

Un record negativo in Champions League

Le statistiche indicano che Allegri, da allenatore, ha registrato un record negativo in Champions League, con otto sconfitte su nove partite. La sua squadra, però, ha dimostrato capacità di reazione, soprattutto in casa. Il Napoli, infatti, ha vinto le ultime due gare casalinghe senza subire reti, un dato che potrebbe essere decisivo contro un avversario in forma. Il Bodo Glimt, in particolare, arriva al Maradona con quattro successi di fila in tutte le competizioni, un record che potrebbe mettere in difficoltà i partenopei.

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Il Bodo Glimt ha mostrato una crescita significativa in trasferta, con risultati di prestigio come la vittoria per 2-1 contro l’Inter a febbraio e l’eliminazione nei playoff di Champions League. La squadra norvegese ha anche vinto l’1-0 casalingo contro il Borussia Dortmund, un successo che ha permesso ai giocatori di \”riappacificarsi\” con il calcio tedesco dopo la sconfitta iniziale contro il Bayern Monaco. In generale, lo score dei norvegesi contro le italiane è di sei vittorie, un pareggio e nove sconfitte, con due di queste arrivate proprio contro il Napoli in occasione della Coppa delle Coppe 1976/77, quando gli azzurri si imposero nel doppio confronto senza incassare gol.

Un avversario cresciuto in trasferta

Il Bodo Glimt ha dimostrato una crescita in trasferta, con risultati di prestigio come la vittoria per 2-1 contro l’Inter a febbraio e l’eliminazione nei playoff di Champions League. La squadra norvegese ha anche vinto l’1-0 casalingo contro il Borussia Dortmund, un successo che ha permesso ai giocatori di \”riappacificarsi\” con il calcio tedesco dopo la sconfitta iniziale contro il Bayern Monaco. In generale, lo score dei norvegesi contro le italiane è di sei vittorie, un pareggio e nove sconfitte, con due di queste arrivate proprio contro il Napoli in occasione della Coppa delle Coppe 1976/77, quando gli azzurri si imposero nel doppio confronto senza incassare gol.

Per Allegri, l’esperienza necessaria potrebbe essere un elemento chiave per non farsi distrarre da un record negativo. Il Napoli, però, dovrà affrontare una sfida delicata, soprattutto dopo aver perso in casa dell’ultima della classe in Serie A, il Venezia. La squadra, però, è pronta a ripartire e a cercare la vittoria in una competizione che richiede concentrazione e determinazione. La prossima partita contro il Bodo Glimt sarà un test importante per il tecnico e per la sua squadra. Il Napoli ha vinto due gare casalinghe senza subire reti. Il Bodo Glimt arriva al Maradona con quattro successi di fila. La squadra partenopea dovrà affrontare un avversario in forma e con una serie di risultati positivi. La prossima partita sarà un banco di prova per Allegri, che dovrà gestire un momento delicato per la sua squadra.

Allegri ha perso otto delle ultime nove partite di Champions League

Il Bodo Glimt arriva al Maradona con quattro successi di fila

Il Napoli ha vinto due gare casalinghe senza subire reti

Il Napoli, con la sua solidità difensiva e la capacità di reazione, potrebbe trovare la via per superare un avversario in forma. La sfida contro il Bodo Glimt sarà un banco di prova per Allegri, che dovrà gestire un momento delicato per la sua squadra. La prossima partita sarà un test cruciale per il futuro del club partenopeo in Champions League.