Mbappé: “Ho dimostrato più volte di poter fare sciocchezze”

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e vincitore del premio Onze d’Or come miglior giocatore della stagione 2025-26, ha parlato in modo diretto e personale durante un’intervista. L’attaccante, noto per la sua ambizione e la sua personalità, ha sottolineato come la fama e la televisione possano distorcere la percezione di una persona. “Nessuno ti conosce veramente attraverso la televisione”, ha detto, spiegando che le opinioni su di lui potrebbero non corrispondere alla realtà.

La dubbio come motore di crescita

Il francese ha sottolineato l’importanza della dubbio come strumento per crescere e non fermarsi. “La dubbio è molto importante, perché ti permette di superarti, non dormirti nei lauri”, ha affermato. Mbappé ha anche spiegato che non si sente mai limitato da opinioni esterne, ma si concentra su ciò che pensa e sente. “Non posso permettermi di pensare che altri possano fare meglio di me”, ha detto, sottolineando l’ambizione che lo ha portato a dichiararsi il miglior giocatore del mondo. Nonostante la fama e la pressione, Mbappé ha rifiutato di lamentarsi. “Non mi sento mai in servitù”, ha detto, aggiungendo che la sua felicità è legata al raggiungimento dei suoi obiettivi. Non ho mai smesso di essere felice, ha concluso, sottolineando che non cerca sempre di avere di più, ma sa contentarsi di ciò che ha.

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La sua visione del mondo e della vita

Parlando della sua vita, Mbappé ha rivelato di sentirsi un privilegiato. “Ho avuto la vita che sempre ho voluto”, ha detto, aggiungendo che non ha mai smesso di essere felice. L’attaccante ha anche parlato della sua capacità di adattarsi, definendosi “un ragazzo che si adatta, più che un camaleone”. “Sono un figlio del mondo”, ha detto, sottolineando la sua apertura e la sua capacità di integrarsi in diversi contesti.

Ha anche incoraggiato i giovani a non limitarsi a sognare di diventare lui, ma a spingersi oltre. “Se possono sognare di essere più di me, che non si frenino”, ha detto, mostrando la sua natura spavaldata e motivante. Non ho mai messo il freno di mano, ha aggiunto, sottolineando la sua determinazione e la sua libertà di agire. Con la sua personalità e la sua ambizione, Mbappé continua a essere un punto di riferimento per i giovani e un simbolo di successo nel calcio. La sua voce, diretta e sincera, continua a risuonare nel mondo del calcio, come sempre.

Mbappé ha sottolineato l’importanza della dubbio per la sua crescita.

L’attaccante ha rifiutato di lamentarsi per la fama.

Mbappé ha definito se stesso come un “figlio del mondo”.

La sua carriera, che ha visto più di una decade di successi, è accompagnata da una consapevolezza profonda del suo ruolo e delle sue responsabilità. “Non ho mai smesso di essere felice”, ha ripetuto, sottolineando che la sua soddisfazione non dipende solo dal calcio, ma anche dalla vita che ha scelto di vivere.