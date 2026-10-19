Ángel Torres salva il Getafe con un prestito di 13,5 milioni dopo l’annullamento della vendita di Uche

Il Getafe CF ha evitato una crisi finanziaria grazie al prestito di 13,5 milioni di euro firmato da Ángel Torres, il principale azionista del club. L’operazione è stata necessaria per mitigare l’impatto dell’annullamento della vendita di Christantus Uche alla Premier League, che ha creato un deficit economico di 14 milioni di euro nel periodo 2025-2026. Il club, che aveva registrato un patrimonio netto negativo a giugno 2025, ha potuto mantenere una spesa salariale nella zona bassa della categoria, permettendogli di classificarsi per la Conference League.

Un deficit di 3,3 milioni e un patrimonio negativo

Il Getafe ha registrato un deficit di 3,3 milioni di euro nel periodo 2025-2026, aggravato dai 36,6 milioni di fondi propri negativi che il club portava a fine anno precedente. La situazione si è aggravata ulteriormente con la mancata vendita di Uche, che avrebbe generato circa 20 milioni di euro. Il club ha dovuto ridurre i costi e compensare la perdita con un incremento del fatturato derivante dall’area commerciale, che ha registrato un aumento del 6,1%.

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Il club ha ridotto i costi e compensato la perdita con un incremento del fatturato.

Un aumento del 14% nel gasto per il personale sportivo

Il club ha visto un incremento del 14% nel gasto per il personale sportivo, arrivando a 44 milioni di euro, grazie alle primas per obiettivi registrate nel periodo 2025-2026. Questo aumento è stato accompagnato da un incremento del 14% nel gasto per il personale non sportivo, che ha superato i 5 milioni di euro. Il Getafe ha ridotto le previsioni di amortizzazioni per i trasferimenti, portandole a 7,5 milioni, e ha ridotto la spesa salariale di 12 milioni rispetto al budget iniziale.

Il club ha ridotto la spesa salariale di 12 milioni rispetto al budget iniziale.

Per la prossima stagione, il Getafe mira a raggiungere 66,8 milioni di euro di ricavi ordinari, senza considerare i ricavi derivanti dal rendimento nella Conference League e dal ticketing. Il club ha anche previsto 9,5 milioni di plusvalenze da trasferimenti, secondo i dati resi pubblici a inizio stagione. La ristrutturazione del Coliseum ha migliorato il valore del patrimonio immobiliare, portandolo a 60 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. Il prestito di Ángel Torres è stato cruciale per il bilancio del club, che ha visto un aumento del 38% nella sua debenza finanziaria netta, arrivando a 77,7 milioni di euro, di cui 22,7 milioni a breve termine. Nonostante la situazione finanziaria complessa, il Getafe ha mantenuto una spesa salariale bassa, permettendogli di rimanere in equilibrio e di proseguire la sua crescita nel calcio professionistico.