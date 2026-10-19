Barcelona, pochi uomini a disposizione per il match contro il PSG

Il Barça si prepara al match contro il PSG con un roster ridotto e diverse assenze in difesa. Koundé, Eric García e Christensen non saranno in campo, mentre Gerard Martín, che ha subito un colpo al piede, dovrà recuperare in due giorni per essere al top. Il tecnico Hansi Flick spera che il difensore possa giocare al meglio, formando la coppia con il centrale catalano, come è abituale. La squadra si sposterà a Parigi con solo cinque difensori del primo team: Cancelo, Espart, Cubarsí, Martín e Balde. Tuttavia, Martín non ha ancora giocato molto questa stagione, avendo esordito solo per 12 minuti contro il Racing de Santander. Nel match contro il Betis, è stato sostituito al riposo a causa di un colpo ricevuto. Flick dovrà trovare alternative per la difesa, considerando che De Jong, pur essendo tornato in campo dopo un infortunio, non ha ancora giocato. Rodri ha già occupato il ruolo di centrale quando Eric García è uscito, ma Flick non intende rinunciare al giocatore. La squadra, tornata a Sevilla dopo un viaggio lungo, dovrà affrontare il match con pochi uomini a disposizione e un margine di recuperazione limitato.

La difesa del Barça si riduce a cinque giocatori

La squadra del Barça si sposterà a Parigi con solo cinque difensori del primo team: Cancelo, Espart, Cubarsí, Gerard Martín e Balde. Tuttavia, Martín non ha ancora giocato molto questa stagione, avendo esordito solo per 12 minuti contro il Racing de Santander. Nel match contro il Betis, è stato sostituito al riposo a causa di un colpo ricevuto. Flick dovrà trovare alternative per la difesa, considerando che De Jong, pur essendo tornato in campo dopo un infortunio, non ha ancora giocato. Rodri ha già occupato il ruolo di centrale quando Eric García è uscito, ma Flick non intende rinunciare al giocatore. La squadra, tornata a Sevilla dopo un viaggio lungo, dovrà affrontare il match con pochi uomini a disposizione e un margine di recuperazione limitato.

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Il margine di recuperazione per Martín è limitato a due giorni. Il difensore, che ha subito un colpo al piede, dovrà recuperare in poco tempo per essere al top contro il PSG. Se non sarà al completo, Flick dovrà cercare alternative. De Jong è l’opzione più naturale, ma il neerlandese è tornato in campo solo da poco dopo un infortunio. Rodri ha già giocato in difesa quando Eric García è uscito, ma Flick non intende rinunciare al giocatore. La squadra, con pochi uomini a disposizione, dovrà affrontare il match con un margine di recuperazione minimo.

Le alternative per la difesa del Barça

Con Koundé, Eric García e Christensen fuori, Flick dovrà reorganizzare la difesa. Cancelo potrebbe occupare la fascia destra, mentre Xavi Espart, dopo buone prestazioni, potrebbe giocare a sinistra. Cubarsí è al completo, ma la principale incognita è chi sarà il suo compagno. Se Martín non sarà al top, il tecnico dovrà cercare alternative più creative o ricorrere a La Masía. De Jong è l’opzione più naturale, ma il neerlandese è tornato in campo solo da poco dopo un infortunio. Rodri ha già giocato in difesa quando Eric García è uscito, ma Flick non intende rinunciare al giocatore. La squadra, tornata a Sevilla dopo un viaggio lungo, dovrà affrontare il match con pochi uomini a disposizione e un margine di recuperazione limitato.

La squadra dovrà affrontare il match con un margine di recuperazione minimo. La squadra, tornata a Sevilla dopo un viaggio lungo, dovrà affrontare il match con pochi uomini a disposizione e un margine di recuperazione limitato. Flick spera che Martín possa giocare al meglio, formando la coppia con il centrale catalano, come è abituale. Tuttavia, se il difensore non sarà al top, il tecnico dovrà trovare alternative. La squadra, con pochi uomini a disposizione, dovrà affrontare il match con un margine di recuperazione minimo.

Koundé, Eric García e Christensen non saranno in campo

Gerard Martín dovrà recuperare in due giorni

Cancelo e Xavi Espart potrebbero giocare in difesa

De Jong e Rodri sono opzioni alternative