Juventus in crisi: Spalletti sotto pressione, i tifosi non credono più alle chiacchiere

La Juventus, a otto punti dalla vetta e con la seconda sconfitta in sette partite, vive un momento di profonda instabilità. La sconfitta contro la Lazio allo Stadium e la superiore posizione del Frosinone in classifica hanno messo in luce una serie di gravi problemi che vanno al di là delle “simpatie selettive” dell’allenatore Luciano Spalletti. L’ambiente della Continassa, sede del club, sembra essere in fermento, con gli spifferi su Antonio Conte che iniziano a farsi sentire. Spalletti, che comincia ad accusare il nervo di una situazione delicata e non preventivabile, si trova a fronteggiare un clima interno teso e una crescente pressione da parte dei tifosi.

La squadra non è al top

La consistenza della squadra, il progetto, l’efficacia del gioco e l’incapacità finalizzativa sono i temi principali che emergono da questa stagione. Le alternative in panchina, spesso considerate una risorsa, si rivelano mediocri. Anche le scelte iniziali, non sempre indovinate, hanno contribuito a questa situazione. L’assenza di Yildiz, una figura chiave, è un dato di fatto, ma non può diventare un alibi per un problema più profondo. La ripetitività della situazione non può essere sempre questione di sfiga, evidentemente c’è anche parecchio altro. Nello specifico della rete di Provtsgaard, si è trattato della distrazione di due insospettabili, Bremer e Lucumi, più in generale dell’incapacità di organizzare la manovra in maniera fluida, quindi di creare occasioni da gol e poi di sfruttarle.

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Errore e omissioni costanti

La rete di Provtsgaard è stata il risultato di una distrazione di due insospettabili, Bremer e Lucumi, ma si tratta di un sintomo più ampio: l’incapacità di organizzare la manovra in maniera fluida e di creare occasioni da gol. Kolo Muani, purtroppo, non è ancora un centravanti e senza una ‘spalla’ adeguata, le sue carenze emergono. L’ingresso di Woltemade, un altro giocatore che non sa cosa significhi la parola bomber, non ha risolto il problema.

Non a caso, il problema non è solo legato al francese Sarr, ma anche a giocatori come Douglas Luiz, dominatore incontrastato dei passaggi in orizzontale, e Alajbegovic, che si è rivelato acerbo. L’aggiunta di Nico Gonzalez, schierato sia come punta che come esterno, non ha portato risultati. La squadra, in generale, sembra non essere in grado di sfruttare le occasioni e di reagire alle situazioni di crisi.

La Juventus non è più quella di un tempo, e il problema non è solo tecnico, ma anche di progettualità. I tifosi, anche i più integralisti, non credono più alle chiacchiere su Antonio Conte. Ieri sera, hanno fischiato e contestato, dimostrando una crescente insoddisfazione. La Juventus, come spesso accaduto in passato, si è ritrovata sotto alla prima chance costruita e capitalizzata dagli avversari. La Juventus, con i suoi problemi, si trova a un bivio. Se non riuscirà a trovare una soluzione, il futuro del club potrebbe essere in bilico. Spalletti, però, deve rassegnarsi: il suo autunno caldo potrebbe diventare la colonna sonora di una stagione difficile.