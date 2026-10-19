Luis Enrique sottolinea la mancanza di un esperto nei rigori del PSG

Un problema che si ripete

Luis Enrique ha sottolineato, dopo la vittoria del PSG per 1-3 in Ligue 1, una carenza nella squadra parigina: la mancanza di un “esperto” nei rigori. Il tecnico spagnolo ha riconosciuto che, nonostante la squadra abbia vinto la Champions League contro l’Arsenal, ci sono momenti in cui i giocatori non riescono a convertire i tiri dal dischetto. “È vero, ci manca un specialista”, ha detto, riferendosi a una serie di errori che hanno caratterizzato la stagione.

La squadra ha vinto, ma non sempre ha trasformato i rigori

Tra i giocatori che hanno fallito i tiri dal dischetto, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes e Désiré Doué si sono distinti per un’incapacità di gestire le situazioni di alta tensione. Anche Khvicha Kvaratskhelia, con la nazionale della Georgia, ha perso un’occasione cruciale contro l’Irlanda del Nord. Nonostante i falli, il PSG ha continuato a vincere, un dato che ha suscitato curiosità e preoccupazione nel settore tecnico.

Pubblicità

Un’analisi dettagliata dei falli

Luis Enrique ha analizzato i momenti in cui i giocatori non hanno saputo gestire i rigori, soprattutto in partite decisive. Dopo la vittoria contro il Manchester City in Champions League, il tecnico ha sottolineato che, nonostante ci siano tanti giocatori in grado di tirare, manca qualcuno che possa garantire la conversione. “Abbiamo molti giocatori che sanno tirare, ma è chiaro che non abbiamo un esperto”, ha detto. La squadra ha talento, ma non sempre riesce a sfruttarlo

Tra i giocatori che hanno mostrato una buona capacità di tirare, Vitinha e Ousmane Dembélé si distinguono. Tuttavia, il loro rendimento non è sempre al top, soprattutto in situazioni di alta pressione. Il tecnico ha anche ricordato che, in alcune partite, i giocatori hanno fallito i rigori, ma il risultato finale è stato comunque positivo. Questo ha portato a una riflessione su come la squadra possa migliorare in questa area critica.

Un’esperienza che ha lasciato segni

Luis Enrique ha anche parlato del suo rapporto con il PSG, sottolineando come la squadra abbia vinto in diverse occasioni, ma non sempre abbia sfruttato al meglio le opportunità. “Il Manchester City ha meritato tutti i trofei che ha vinto”, ha detto, riferendosi a una competizione in cui il PSG ha perso. Tuttavia, il tecnico ha anche riconosciuto che la squadra ha talento e potenzialità, ma deve migliorare in alcune aree, come la gestione dei rigori.

Un’evoluzione necessaria per il futuro

Luis Enrique ha espresso la sua convinzione che il PSG possa migliorare in questa area, soprattutto con l’arrivo di nuovi giocatori o con un lavoro più mirato sulle situazioni di rigore. “Abbiamo molti giocatori che possono tirare, ma è chiaro che non abbiamo un esperto”, ha concluso, sottolineando che la mancanza di un giocatore in grado di gestire i rigori è un problema che deve essere affrontato. La squadra, però, continua a mostrare una forza e una capacità di vittoria che non possono essere ignorate.