España mantiene la leadership del ranking FIFA con una ventaja ampliata

La Selección Femenina di Spagna si conferma al primo posto del ranking FIFA dopo l’aggiornamento del 19 ottobre 2026, mantenendo una ventaja significativa rispetto alle altre nazionali. La squadra, guidata da Sonia Bermúdez, ha ampliato la sua distanza da USA e Germania, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto. La vittoria e l’empato ottenuti in territorio americano durante l’ultima finestra internazionale hanno contribuito a questa crescita. La squadra spagnola, campione del mondo e della Nations League, ha raggiunto il primo posto per la prima volta il 15 dicembre 2023 e ha mantenuto la posizione fino al 16 agosto 2024, quando è scesa al terzo posto. Dopo il ritorno al primo posto il 7 agosto 2025, la squadra ha continuato a consolidare la sua leadership.

Un record di permanenza al vertice

La squadra spagnola ha accumulato 685 giorni al primo posto, un record che vede solo tre altre nazionali (USA, Germania e Svezia) averlo raggiunto dal 2003. Questo risultato conferma la stabilità e la continuità del successo della squadra, che si appresta a diventare la prima testa di serie nei sorteggio del Mondiale 2027 e della Nations League 2027. La prossima finestra internazionale vedrà la squadra giocare due amistosi, ancora da ufficializzare, che potrebbero influenzare ulteriormente la sua posizione. La squadra spagnola ha dimostrato una capacità di mantenere la leadership nel ranking FIFA, grazie a una serie di risultati positivi.

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Un podio stabile con USA e Germania

Le nazionali USA e Germania mantengono rispettivamente il secondo e terzo posto, completando il podio mondiale. La squadra tedesca, pur non essendo mai arrivata al primo posto, si conferma tra le migliori del ranking. Al contrario, Egitto ha subito un calo di 14 posizioni, passando dal 99 al 113, a causa dell’assenza durante l’ultima finestra. Tra le altre nazionali, si segnala l’ascesa di Danimarca, che ha raggiunto la decima posizione grazie a due risultati positivi contro Canada. Al tempo stesso, Malaui ha registrato il miglior miglioramento, salendo dal 153 al 104 posto.

La squadra spagnola, con la sua leadership e la sua consistenza, si prepara a un nuovo ciclo di successi, con l’obiettivo di conquistare la “triple corona” nel fútbol femminile. La sua posizione al vertice del ranking FIFA non solo riflette il suo prestigio, ma anche la sua capacità di mantenere un livello di prestazioni elevato nel tempo. La squadra, con la sua storia e la sua leadership, si appresta a giocare un ruolo chiave nei prossimi grandi eventi internazionali. La squadra spagnola ha consolidato la sua posizione al vertice grazie a una serie di risultati positivi e una gestione strategica del ranking.

Spagna al primo posto dopo l’aggiornamento del 19 ottobre 2026

Ventaja ampliata rispetto a USA e Germania

Record di permanenza al vertice con 685 giorni

Podio stabile con USA e Germania

Ascesa di Danimarca e calo di Egitto