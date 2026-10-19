Baldini critica i dirigenti: “Il calcio italiano è in mano a chi privilegia guadagno e visibilità”

Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha espresso una critica dura nei confronti dei dirigenti del calcio italiano, accusandoli di privilegiare il guadagno e la visibilità rispetto al sostegno ai giovani talenti. Durante la cerimonia di premiazione dei premi Scopigno e Pulici, tenutasi presso il Salone d’Onore del Coni, Baldini ha sottolineato che la mancanza di spazio per le nuove leve non è dovuta alla qualità dei calciatori italiani, ma a una gestione dirigenziale che non risponde alle esigenze del settore giovanile.

La responsabilità dei dirigenti è centrale

“Il problema sono i dirigenti, non i giovani”, ha detto Baldini, sottolineando che la responsabilità del blocco di carriere promettenti ricade sui quadri dirigenziali. Secondo il tecnico, i dirigenti italiani hanno un modo di organizzare il calcio che privilegia interessi personali e visibilità, a scapito del sostegno ai talenti emergenti. “Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c’è il guadagno e la visibilità”, ha aggiunto, mettendo in luce una situazione che, a suo parere, non permette ai giovani di emergere.

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La mancanza di responsabilità è un problema strutturale

Baldini ha anche sottolineato l’urgenza di un cambio di rotta, sottolineando che alcuni valori non possono essere modificati. “Quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza, ci sarà sempre questo problema”, ha affermato, indicando una mancanza di coscienza e di impegno da parte di chi detiene il potere decisionale nel calcio italiano. Nonostante ciò, il tecnico ha riconosciuto il lavoro di Viscidi, che ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A, ma ha ribadito che il problema non è la materia prima, ma la gestione di essa.

Un sistema che non valorizza i talenti

Le parole di Baldini, seppur critiche, non sono state rivolte in modo generico, ma si concentrano su una realtà concreta: il calcio italiano, pur avendo talenti in giro, non riesce a valorizzarli a causa di scelte dirigenziali non allineate con i bisogni del settore giovanile. L’emergere dei giovani, a suo parere, dipende non solo dal loro potenziale, ma anche da una gestione che non si occupa delle loro opportunità. La situazione, come ha sottolineato Baldini, non è solo un problema di gestione, ma di coscienza e responsabilità. “Ci sarà sempre questo problema quando…”, ha concluso, indicando una condizione che non sembra voler cambiare, a meno che non ci sia una volontà reale di trasformare il sistema. Il calcio italiano, per quanto possa vantare talenti, sembra essere in una fase di stallo, a causa di scelte che non si allineano con le esigenze del settore giovanile.

Baldini critica i dirigenti per la mancanza di spazio per i giovani

Il calcio italiano è in mano a chi privilegia guadagno e visibilità

Il tecnico sottolinea l’urgenza di un cambio di rotta