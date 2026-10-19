Baldini critica i dirigenti: “Il calcio italiano è in mano a chi privilegia guadagno e visibilità”
Baldini accusa i dirigenti del calcio italiano di privilegiare guadagno e visibilità, ostacolando l’emergere dei giovani talenti.
Il commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha espresso una critica dura nei confronti dei dirigenti del calcio italiano, accusandoli di privilegiare il guadagno e la visibilità rispetto al sostegno ai giovani talenti. Durante la cerimonia di premiazione dei premi Scopigno e Pulici, tenutasi presso il Salone d’Onore del Coni, Baldini ha sottolineato che la mancanza di spazio per le nuove leve non è dovuta alla qualità dei calciatori italiani, ma a una gestione dirigenziale che non risponde alle esigenze del settore giovanile.
La responsabilità dei dirigenti è centrale
“Il problema sono i dirigenti, non i giovani”, ha detto Baldini, sottolineando che la responsabilità del blocco di carriere promettenti ricade sui quadri dirigenziali. Secondo il tecnico, i dirigenti italiani hanno un modo di organizzare il calcio che privilegia interessi personali e visibilità, a scapito del sostegno ai talenti emergenti. “Il mondo del calcio è in mano a delle persone la cui coscienza è in secondo piano, in primo c’è il guadagno e la visibilità”, ha aggiunto, mettendo in luce una situazione che, a suo parere, non permette ai giovani di emergere.
La mancanza di responsabilità è un problema strutturale
Baldini ha anche sottolineato l’urgenza di un cambio di rotta, sottolineando che alcuni valori non possono essere modificati. “Quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità con coscienza, ci sarà sempre questo problema”, ha affermato, indicando una mancanza di coscienza e di impegno da parte di chi detiene il potere decisionale nel calcio italiano. Nonostante ciò, il tecnico ha riconosciuto il lavoro di Viscidi, che ha portato tanti ragazzi a giocare in Serie A, ma ha ribadito che il problema non è la materia prima, ma la gestione di essa.
Un sistema che non valorizza i talenti
Le parole di Baldini, seppur critiche, non sono state rivolte in modo generico, ma si concentrano su una realtà concreta: il calcio italiano, pur avendo talenti in giro, non riesce a valorizzarli a causa di scelte dirigenziali non allineate con i bisogni del settore giovanile. L’emergere dei giovani, a suo parere, dipende non solo dal loro potenziale, ma anche da una gestione che non si occupa delle loro opportunità. La situazione, come ha sottolineato Baldini, non è solo un problema di gestione, ma di coscienza e responsabilità. “Ci sarà sempre questo problema quando…”, ha concluso, indicando una condizione che non sembra voler cambiare, a meno che non ci sia una volontà reale di trasformare il sistema. Il calcio italiano, per quanto possa vantare talenti, sembra essere in una fase di stallo, a causa di scelte che non si allineano con le esigenze del settore giovanile.
- Baldini critica i dirigenti per la mancanza di spazio per i giovani
- Il calcio italiano è in mano a chi privilegia guadagno e visibilità
- Il tecnico sottolinea l’urgenza di un cambio di rotta