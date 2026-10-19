Flick e Pedri si scusano dopo la sconfitta in Champions

Il tecnico del PSG Thomas Flick e il centrocampista Pedro Pedri hanno partecipato a una rueda de prensa in diretta, poco dopo la sconfitta del club francese contro il Barcelona in Champions League. L’evento si è svolto al Parque de los Príncipes, sede del match, e ha visto i due protagonisti analizzare la partita e rispondere alle domande dei giornalisti. La sessione è durata circa venti minuti, con Flick e Pedri che hanno espresso rammarico per il risultato e hanno ringraziato i tifosi per il loro sostegno.

Analisi della partita e reazioni dei giocatori

Durante la conferenza stampa, Flick ha sottolineato l’importanza della partita e ha riconosciuto la qualità del Barcelona. “Abbiamo dato il nostro meglio, ma non abbiamo fatto abbastanza per vincere”, ha detto il tecnico. Pedri, invece, ha espresso la sua frustrazione per la sconfitta, ma ha anche sottolineato l’esperienza positiva vissuta in campo. “Siamo stati bravi in alcuni momenti, ma non abbiamo mantenuto il controllo del gioco”, ha commentato il giocatore.

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Un momento di trasparenza e responsabilità

Entrambi i protagonisti hanno mostrato una certa trasparenza nel parlare della partita, senza evitare le critiche. Flick ha ammesso che il PSG ha commesso degli errori, soprattutto nella fase difensiva, mentre Pedri ha riconosciuto la difficoltà di mantenere il possesso del pallone. “Abbiamo avuto tante opportunità, ma non abbiamo sfruttato al meglio la situazione”, ha detto Pedri. La conferenza stampa è stata un momento di responsabilità, in cui i due hanno cercato di spiegare le cause della sconfitta e di motivare la squadra per le prossime partite. La sessione è terminata con un ringraziamento ai tifosi e un invito a seguire le notizie del mondo del calcio su MARCA.com. Flick e Pedri hanno chiesto ai giornalisti di continuare a seguire la squadra e di supportarla nelle prossime sfide. La rueda de prensa ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i protagonisti e la stampa, con un tono serio ma non troppo drammatico.

Partita in Champions tra PSG e Barcelona

Flick e Pedri hanno partecipato a una conferenza stampa in diretta

Entrambi hanno espresso rammarico per la sconfitta

La rueda de prensa ha rappresentato un momento di trasparenza e responsabilità, in cui i due protagonisti hanno cercato di spiegare le cause della sconfitta e di motivare la squadra per le prossime sfide. La sessione è terminata con un ringraziamento ai tifosi e un invito a seguire le notizie del mondo del calcio su MARCA.com. Flick e Pedri hanno chiesto ai giornalisti di continuare a seguire la squadra e di supportarla nelle prossime sfide.