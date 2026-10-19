Simeone: “L’importanza di Cuti è chiara, ma il team è fondamentale”

Diego Pablo Simeone, allenatore del club spagnolo Atlético de Madrid, ha espresso durante una conferenza stampa prima del match contro il Stuttgart la sua valutazione su alcuni aspetti chiave del team. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del giocatore Cuti, ma ha anche ribadito che il successo dipende soprattutto dalla coesione del gruppo. La squadra, a suo parere, deve rimanere fedele alla sua linea di gioco e non permettere che le singole prestazioni influenzino la strategia generale.

L’importanza di Cuti e la priorità del team

Simeone ha riconosciuto l’importanza di Cuti in alcune situazioni decisive, ma ha chiarito che il successo dipende soprattutto dal lavoro di squadra. “La importanza del Cuti está clara, pero el equipo es más importante que lo individual”, ha detto l’allenatore, sottolineando che la squadra deve rimanere concentrata su obiettivi comuni. L’allenatore ha anche espresso la sua fiducia nella squadra, che ha vinto quattro partite su cinque in LaLiga. “La squadra è in crescita e siamo pronti per affrontare le sfide che ci aspettano”, ha aggiunto.

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Prima del match contro il Stuttgart, Simeone ha anche parlato del livello di preparazione del team e della sua capacità di gestire le partite. “Siamo in grado di gestire i momenti positivi e di sfruttarli al meglio”, ha detto. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la stessa linea di gioco e di non apportare modifiche significative. “Non faremo nulla di diverso”, ha concluso Simeone, rafforzando il concetto di coesione e di lavoro di squadra.

La coesione e la preparazione del team

Simeone ha ribadito che la squadra deve rimanere unita e concentrata. “Necesitamos mantener esta línea”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere la stessa strategia. L’allenatore ha anche espresso la sua fiducia nel giocatore Cuti, ma ha ribadito che tutti i giocatori devono essere pronti per contribuire al successo del team. “Que Jan esté preparado, esto es de todos y los vamos a necesitar a todos”, ha aggiunto. La squadra, a suo parere, deve rimanere concentrata e pronta a fronteggiare le sfide che si presenteranno. “Siamo in grado di affrontare qualsiasi avversario”, ha detto Simeone, rafforzando la sua fiducia nel team. L’allenatore ha anche espresso la sua soddisfazione per la crescita del gruppo e per la sua capacità di adattarsi alle situazioni. “Es un equipo con las ideas claras, que aprieta al hombre, que se repliega bien para defender”, ha concluso, rafforzando il concetto di coesione e di lavoro di squadra.