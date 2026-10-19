Gran Bretagna in crisi ai Mondiali, Downie salva la squadra. Visser e Iorio in corsa per la finale

La Gran Bretagna ha vissuto un momento di forte tensione durante le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica femminile, svoltisi presso la AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). La squadra, considerata tra le favorite, ha subito quattro cadute nei primi quattro esercizi, mettendo in pericolo la sua posizione nella classifica provvisoria. La situazione si è complicata ulteriormente con la caduta di Alia Leat al corpo libero, ma la squadra ha rialzato la media grazie alle prestazioni di Abigail Martin, Alice Kinsella e Ruby Evans, che hanno recuperato punti cruciali.

Downie salva la squadra

La squadra britannica ha trovato un punto di equilibrio grazie a Rebecca Downie, 34 anni, che ha consegnato un ottimo punteggio di 14.066 alle parallele, riuscendo a stabilizzare la classifica. La sua performance ha permesso alla Gran Bretagna di chiudere al quinto posto provvisorio con 158.963 punti, appena davanti alla Germania (158.661). La squadra, però, dovrà affrontare sfide non semplici, con Brasile, Cina, Russia e Canada in arrivo. La questione chiave è se questo punteggio sarà sufficiente per accedere alla finale a squadre.

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La squadra ha dimostrato resilienza e capacità di rimonta, nonostante le difficoltà iniziali. La performance di Downie ha rappresentato un momento di salvezza per la squadra, che ha rialzato la testa dopo le cadute. La prossima prova sarà cruciale per stabilire se la squadra potrà raggiungere la finale e proseguire la sua corsa ai Mondiali 2026.

Visser e Iorio in corsa per la finale

Intanto, l’Olanda si è piazzata in settima posizione con 158.029 punti, grazie alle prestazioni di Naomi Visser e Sanna Veerman. Visser, ex campionessa olimpica di Rio 2016, ha ottenuto 14.466 alle parallele, pari al quarto posto di specialità, mentre Veerman ha segnato 14.166. L’Italia, invece, ha visto Manila Esposito rimanere in seconda posizione con 14.000 alla trave, mentre Elisa Iorio ha mantenuto il quarto posto di specialità. La competizione è in fase di altissima tensione, con numerose squadre in lotta per i posti in finale. La Gran Bretagna, pur avendo affrontato un momento di crisi, ha dimostrato capacità di rimonta e resilienza. La squadra, però, dovrà fare i conti con le sfide future, con le squadre più forti del mondo in attesa di entrare in campo.

La ginnastica artistica femminile ha visto un’alta concentrazione di prestazioni di alto livello, con numerose atlete che hanno superato le aspettative. La competizione è in fase di crescita, con squadre che si contendono posizioni strategiche e la possibilità di accedere alla finale. La Gran Bretagna, pur con le sue difficoltà, ha dimostrato di poter competere a livello internazionale, ma dovrà fare i conti con le sfide che attendono nel prossimo futuro.