Short track, Italia presenta Confortola e Nadalini come nuovi protagonisti per Vancouver

L’Italia si prepara a prendere parte ai Campionati del Mondo di Short Track a Vancouver, in programma dal 23 al 25 ottobre 2026. La squadra, composta da dieci atleti e quattro riserve, include Elisa Confortola e Thomas Nadalini, indicati come nuovi punti di riferimento per la squadra. L’evento segna l’inizio del World Tour 2026-2027, che si concluderà con i Mondiali di Seul a marzo 2027. La squadra presenta alcune novità, con l’assenza di Arianna Fontana e Pietro Sighel, che hanno scelto di non partecipare o di ridurre l’intensità della stagione.

Un nuovo ciclo per il short track italiano

La stagione 2026-2027 segna un cambio di rotta per la squadra azzurra, con l’ingresso di nuovi volti che si affacciano al primo evento del World Tour. Tra i protagonisti emergenti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini si distinguono per la loro esperienza e la loro capacità di guidare la squadra in un contesto di trasformazione. La scelta di non includere Fontana e Sighel, pur essendo due figure chiave del passato, ha permesso di creare spazio per atleti in crescita, come Confortola e Nadalini, che potrebbero diventare i volti del futuro.

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La squadra italiana, composta da dieci atleti, include Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti nel settore femminile e Mattia Antonioli, Pietro Marinelli, Thomas Nadalini, Davide Oss Chemper, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser nel maschile. Tra i riserve, si trovano Lucrezia Casagrande, Katia Filippi, Viola Simonini e Daniele Zampedri, che potrebbero entrare in gioco in caso di necessità. Il team, però, non è privo di sfide: il ritorno di Domitilla Picozzi, che ha rientrato dopo un periodo di assenza, rappresenta un ulteriore elemento di forza per la squadra.

La preparazione per Vancouver

La preparazione per Vancouver è iniziata già da tempo, con l’obiettivo di mettere in mostra la capacità di adattamento e di crescita della squadra azzurra. Con Confortola e Nadalini come nuovi punti di riferimento, l’Italia si presenta con un mix di esperienza e freschezza, pronta a fare il suo nome nel mondo del short track. La squadra si presenta con un equilibrio tra nuovi talenti e atleti consolidati. Il World Tour 2026-2027, che si svolgerà in sette tappe, rappresenta un’occasione per testare la squadra e per consolidare le nuove figure.

Il primo evento del World Tour, a Vancouver, sarà un banco di prova per i nuovi protagonisti, che dovranno dimostrare di essere pronti a competere a livello internazionale. La squadra, però, non si ferma qui: i Mondiali di Seul, in programma a marzo 2027, saranno l’evento clou del quadriennio, con la possibilità di conquistare importanti successi. La scelta di non includere Fontana e Sighel ha permesso di creare spazio per nuovi volti.