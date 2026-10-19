Militao torna al Bernabéu dopo 180 giorni di assenza

Éder Militao, difensore del Real Madrid, è tornato a giocare dopo 180 giorni di assenza, causati da un infortunio al tendone del bicipite femorale sinistro. Il ritorno avvenuto domenica contro il Sevilla, nel primo match sotto la guida di José Mourinho. Il brasiliano, dopo un periodo di recupero intenso, ha riacquistato la forma e la fiducia, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico del Bernabéu al suo rientro in campo.

Un ritorno dopo un lungo percorso di recupero

Il ritorno di Militao al campo è stato un momento di grande emozione per la squadra e i tifosi. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno, il difensore ha dimostrato di aver superato con successo la sua prova di forza. Il recupero è stato accompagnato da un lavoro intenso in palestra e da una pazienza costante, che ha permesso al giocatore di tornare al top forma.

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Il pubblico ha accolto il ritorno di Militao con un applauso unanime.

Al momento del suo rientro in campo, il pubblico del Bernabéu ha espresso il proprio apprezzamento con un applauso caloroso, riconoscendo il sacrificio e la determinazione dimostrati da Militao. Il brasiliano, che ha già affrontato diversi infortuni nel corso della sua carriera, ha dimostrato di non aver mai perso la sua forza mentale.

Un curriculum di infortuni che non ha mai fermato il suo cammino

Prima dell’infortunio al bicipite, Militao aveva già dovuto affrontare due infortuni alle ginocchia, uno a sinistra nel novembre 2024 e uno a destra nell’agosto 2023. Questi episodi, che hanno richiesto interventi chirurgici, non hanno mai fermato il suo cammino. Il difensore, noto per la sua tenacia, ha sempre affrontato le sfide con determinazione, dimostrando una resilienza rara nel mondo del calcio. La sua storia clinica è un record di infortuni, ma anche un esempio di come la passione e la dedizione possano superare le difficoltà. Mourinho, che ha appena iniziato il suo mandato al Real Madrid, ha espresso apprezzamento per il ritorno di Militao, un giocatore che ha già mostrato di essere un punto di riferimento per la squadra. Il ritorno di Militao al campo non è solo un momento di gioia per la squadra, ma anche un simbolo di speranza e di resilienza. Il brasiliano, con la sua determinazione, ha dimostrato che non si arrende mai, anche quando il cammino è difficile. Il suo ritorno al Bernabéu è un passo importante per il Real Madrid, che conta su un difensore in forma e motivato.

180 giorni di assenza per infortunio al bicipite femorale sinistro

Ritorno al campo contro il Sevilla

Applauso caloroso del pubblico del Bernabéu

Storia clinica ricca di infortuni ma mai di rinunce