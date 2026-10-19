NWG Padel Evolution: un modello per la crescita del padel italiano

NWG Padel Evolution rappresenta un passo avanti significativo per il padel italiano, un progetto che mira a creare un modello innovativo per la crescita del giocatore e del movimento. Il sistema, ideato da Antonio Rainone, mette in relazione club, allenatori, giocatori, formazione e tecnologia attraverso un metodo condiviso, capace di accompagnare ogni atleta nella conoscenza del proprio gioco e nella costruzione di un percorso di evoluzione. Non soltanto agonismo, ma anche una visione inclusiva che si rivolge a chi gioca per passione e vuole migliorare nel tempo.

Un approccio tecnologico e umano

Il modello si basa su un’esperienza internazionale, con la partecipazione attiva di Maxi Sánchez, ex numero uno del ranking mondiale e tre volte campione del mondo con la Nazionale argentina. Sánchez, classe 1986, ha raggiunto il vertice del ranking nel 2018 e ha vinto i Campionati Mondiali del 2016 e del 2022. Ora è direttore tecnico di NWG Padel Evolution e ha scelto la NWG Arena di Prato come sua casa sportiva in Italia. La sua presenza costante, attraverso allenamenti, clinic, masterclass e formazione, trasferisce l’esperienza maturata ai massimi livelli internazionali.

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La tecnologia non sostituisce l’allenatore, ma lo affianca. Statistiche, indicazioni personalizzate e video di sintesi diventano strumenti a disposizione del tecnico per leggere meglio la prestazione e costruire insieme al giocatore un percorso basato anche su elementi oggettivi. L’obiettivo è creare un sistema che permetta a ogni atleta, indipendentemente dal livello, di migliorare e sviluppare il proprio potenziale.

Intelligenza artificiale e dati per il miglioramento

Un elemento chiave del progetto è l’integrazione di AiBall, una tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata specificamente per il padel e certificata dalla FIP e dal circuito Premier Padel. Attraverso telecamere installate sul campo, il sistema analizza partite e allenamenti, trasformando i dati in informazioni utili per il giocatore e l’allenatore. Dati che permettono di osservare la performance da una prospettiva nuova, comprendere dove intervenire e monitorare il livello di gioco nel tempo.

Il modello è pensato anche per chi scende in campo per passione e vuole capire meglio il proprio livello, riconoscere i punti di forza, individuare le aree sulle quali lavorare e misurare nel tempo i propri progressi. Una visione che punta a creare le condizioni perché nuovi giocatori italiani possano sviluppare pienamente il proprio potenziale e arrivare, un giorno, a competere stabilmente ai vertici del padel internazionale. Il progetto guarda anche al futuro, puntando a costruire una rete nazionale di club gemellati che possano condividere metodologie e strumenti, mantenendo centrale il ruolo degli allenatori e valorizzando il lavoro svolto quotidianamente nelle singole realtà territoriali. L’idea di Antonio Rainone è creare un sistema in grado di intercettare il talento sul territorio e permettere ai giovani di crescere nei propri club, con accesso a metodologie, competenze e tecnologia.

Il cuore operativo del progetto è la NWG Arena di Prato, casa sportiva italiana del campione argentino e luogo nel quale il modello viene sviluppato e applicato. Il progetto non si limita a un singolo luogo, ma mira a creare una rete nazionale in grado di supportare la crescita di tutti i livelli di gioco, con un focus su metodologie condivise e una visione a lungo termine per il padel italiano.