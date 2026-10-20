Iñigo Pérez: “Non ho più parlato con Iraola da quando è uscito il sorteo”

Iñigo Pérez, allenatore del Villarreal, ha rivelato di non aver più parlato con Andoni Iraola, tecnico del Liverpool, da quando è uscito il sorteo che ha messo i due club uno contro l’altro in Champions League. L’amicizia tra i due allenatori, pur essendo forte, è rimasta in sospeso per la sfida che si disputerà a Anfield. “Non ho più parlato con Iraola da quando è uscito il sorteo”, ha detto Pérez in conferenza stampa, sottolineando come la relazione personale non abbia impedito di concentrarsi sulla preparazione della squadra.

Relazione personale e sfida tecnica

Nonostante la forte amicizia tra i due allenatori, Pérez ha chiarito che la priorità è la competizione. “Siamo molto simili e abbiamo cresciuto in una zona del paese caratterizzata dall’introversità”, ha spiegato, riferendosi al loro background comune. Anche se i due allenatori si conoscono bene, non si aspettano sorprese. “Non credo che ci siano molte sorprese, ma cercheremo che il confronto tra i due team si decanti a nostro favore”, ha aggiunto, mostrando fiducia nel piano di gioco del Villarreal.

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La sfida contro il Liverpool richiede una preparazione attenta e una gestione della pressione.

La sfida contro il Liverpool, un team noto per la sua intensità e la sua capacità di generare occasioni, richiede una preparazione attenta. “In un contesto come Anfield, simile in alcuni aspetti a Dortmund, dobbiamo accettare che il nostro avversario salirà a pressarci e che potrebbe mantenere questa intensità dal primo minuto all’ultimo”, ha sottolineato Pérez. L’obiettivo è mantenere la tranquillità dentro un contesto caotico, sfruttando al meglio le opportunità che la squadra è in grado di creare.

Preparazione e attenzione al dettaglio

Il tecnico ha anche parlato della preparazione della difesa contro i calci di punizione, un aspetto cruciale per il Liverpool. “In Inghilterra, il calcio di punizione va oltre la tattica: è quasi una questione culturale”, ha osservato, sottolineando l’importanza di questa componente nel gioco inglese. Il Villarreal, pur essendo uno dei team con maggiore attesa di gol, non ha ancora convertito al meglio le occasioni. “Quando le aspettative non si realizzano, possono diventare una pressione difficile da gestire”, ha detto Pérez, riconoscendo il problema morale che si è formato.

Per migliorare l’efficacia, il tecnico ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su tutti i dettagli che portano alla generazione di gol.

Per migliorare l’efficacia, il tecnico ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su tutti i dettagli che portano alla generazione di gol. “Dobbiamo concentrarci su questo”, ha concluso, mostrando la sua determinazione a recuperare la fiducia e a migliorare la capacità di trasformare le opportunità in reti. La sfida contro il Liverpool non è solo un test tecnico, ma anche un’occasione per dimostrare la forza e la coesione della squadra.